Türkiye tatilinde dolandırıldılar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriTürkiye tatilinde dolandırıldılar
GeriAvrupa Türkiye tatilinde dolandırıldılar
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Avrupa
İHA / Fotoğraflar: İHA
11.07.2018 - 10:50, Son Güncelleme:

Türkiye tatilinde dolandırıldılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye tatilinde dolandırıldılar

Avusturya’da yaşayan ve 10 gün önce izin için memleketleri Uşak’a gelen Cemile (65) ve Mehmet Çelik (69) kendisini Avusturya’daki bir tanıdıklarının Uşak’taki damadı olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldı.

DOLANDIRICININ rahat tavırları ve ortak tanıdıklarını bir bir sayması, emeline ulaşmasında etkili oldu. Mağdurlardan Cemile Çelik, dolandırıcılıkla ilgili şu bilgiyi verdi:
“Biz Avusturya’da yaşıyoruz. 10 gün önce izine geldik. Bugün (dün) öğlen vakti zilimiz çalındı, ben de bir tanıdık gelecek diye kapıyı açtım, yukarıya koştu geldi, hemen kolonyayı aldı eline sürdü, elimize ayağımıza koşturdu, ‘Ben sizin Avusturya’daki tanıdığın damadıyım. Benim bankaya şu kadar borcum var, o borcu yatırmazsam 110 bin lira yanacak’ dedi. Benden 500-600 euro yada 2 bin 200 lira istedi. Kendisini hiç görmediğimi söyledim, buna karşın ‘Ben sizin köylünün damadıyım’ dedi.”

‘DOLANDIRICIYA BİR DE KAHVE YAPTIM’
“Sizin köylünüz orada yaşıyor hep köylülerinizi biliyorum, senin oğlanı, damadını biliyorum deyince ben de yumuşadım. Sonra tanıdığın komşusu olan dünüre telefon ettim. O da ‘Onun damadı güvenilir, ver’ dedi. Ben, ‘Oğlum seni tanımıyorum’ dedim. Dolandırıcı, ‘Ben sizi tanıyorum. Ağabeyimi iki kere gördüm’ dedi, elimizi öptü. Bir de kahve yaptım, yarısın içti, ‘İşim acele. En geç 18.30’da paranızı getireceğim’ dedi, kalktı gitti. Parayı aldı, geri dönmedi”

‘PARA VERECEKSENİZ FOTOĞRAFINI ÇEKİN’
Mehmet Çelik de olayla ilgili olarak şunları söyledi: “Bugün (dün) saat 11-12 arasında bir kişi geldi. Tanıdığımız bir köylümüzün ismini kullanarak bizden para istedi. Biz de 2 bin 200 Türk lirası para verdik. Akşam 18.00’de getireceğini söyledi ama getirmedi. Sakın evinize gelen hiç kimseye para vermeyin; veriyorsanız da fotoğrafını çekin.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yüzyılın davasında karar açıklandı

Putin ile fotoğrafa ne demeli?

‘Bu dava Almanya’nın samimiyet testidir’

Merkel 63 maddeden 62.5’ine onay verdi!