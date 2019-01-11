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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA
11.01.2019 - 10:50, Son Güncelleme:

Türkiye standı büyük ilgi gördü

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Türkiye standı büyük ilgi gördü

Avusturya’nın başkenti Viyana’da açılan ‘2019 Uluslararası Turizm Fuarı’nda Türkiye standı büyük ilgi gördü.

80 ülkeden yaklaşık 850 firmanın katıldığı fuarda, Türkiye adına Viyana Kültür ve Tanıtma Müşavirliği yaklaşık 150 metrekarelik bölümde stant açtı. Fuarda, Türkiye’den Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Hava Yolları başta olmak üzere oteller, seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda katılımcı yer alıyor.

Türkiye standı büyük ilgi gördü

Viyana Başkonsolosu Asip Kaya’nın açılışına katıldığı fuarda, Türk standını ziyaret eden misafirlere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Başkonsolos Kaya, fuara 500 bine yakın ziyaretçinin katıldığını söyledi. Avusturya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin en önemli ayaklarından birinin turizm olduğunu belirten Kaya, şunlar söyledi: “Avusturya’dan ülkemize geçen yıl 300 bine yakın Avusturyalı turist ziyaret gerçekleştirdi. Aslında bu rakam 2015’de 500 bine yakındı ancak siyasi sorunlar nedeniyle bir düşüş yaşanmıştı. Geçen yıl yüzde 23 civarında bir artış yaşandı. İnşallah bu yıl bu artış daha da yüksek olacak.”

Türkiye standı büyük ilgi gördü

Avusturya’da yaşayan Türk toplumunun fuara katılarak Türkiye standını ziyaret etmeleri çağrısında bulunan Kaya, bu yılki fuarın çok canlı başladığını, geçen yıla oranla çok daha fazla katılım olacağı yönünde izlenim edindiğini söyledi. Kaya, ilk gün olmasına rağmen Avusturyalıların Türkiye standına yoğun ilgi gösterdiğini, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin iyileşmesinin burada etkili olabileceğinin altını çizdi. Fuar, 4 gün sürecek.

Türkiye standı büyük ilgi gördü

Türkiye standı büyük ilgi gördü

Türkiye standı büyük ilgi gördü

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