Türkiye plakalı TIR’ı yaktılar
Berlin’de sürücüsünün içinde uyuduğu Türkiye plakalı TIR, dün gece kundaklandı. Dorsesi kullanılmaz hale gelen TIR’ın sürücüsü Enver Bekiroğlu, saldırıdan yara almadan kurtuldu.
BERLİN’e geçen hafta çarşamba günü fındık getiren Trabzon plakalı TIR’ın sürücüsü Enver Bekiroğlu, saldırıyla ilgili olarak şu bilgiyi verdi:
“TIR’ın çekicisinin içinde uyuyordum. Saat 03.00 sıralarında gürültüyle uyandım. Perdeyi açtığımda alevleri gördüm. Hemen indim, yangın söndürücüyle müdahale ettim. Bir tüp bitti. İkincisini aldım onunla söndürmek istedim. Ama olmadı. O saatte tesadüfen polis aracı geçiyordu. Polis hemen itfaiyeye haber verdi. İtfaiye geldi müdahale etti. Çarşamba sabahı Dresden’e gidip beş ton mal yükleyecektim. Onu da Gürcistan’a götürecektim. Ancak olmadı. TIR şirkete ait. Ben şoförüm. Şirketi aradım durumu bildirdim” dedi.
SORUŞTURMA AÇILDI
22 yıldır Avrupa’ya mal taşıdığını belirten Bekiroğlu, ilk kez böylesi bir saldırıya maruz kaldığını kaydetti. Berlin’deki Türk TIR’cıların yardımına koştuğu Bekiroğlu, kundaklamayla ilgili soruşturma başlatan polise ifade verdi. Polis, kundaklamayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken saldırının siyasi yönünü de araştırıyor.
İLK KEZ OLDU
Berlinli TIR şoförleri Hüseyin Karaman ve Yunus Çelik de meslektaşlarına yönelik saldırıyla ilgili olarak şunları söyledi:
“Berlin Şehitlik Cami’nin bulunduğu Columbiadamm’da Türkiye’den gelen şoför arkadaşlarımız TIR’larını park ediyor. 10 yıla yakın süredir şoförlerin dinlendiği bir yer burası. İlk kez böyle bir saldırı gerçekleşti.”
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