‘Türkiye, Ortadoğu pazarına açılmak için bir köprü’
Almanya’da faaliyet gösteren şirketlere yatırım, teknoloji, iş kurma alanlarında destek veren MR Plan Group Başkanı Claus R. Mayer, Alman şirketlerinin Türkiye’ye yatırım konusundaki ilgisinin hâlâ çok yüksek olduğunu söyledi.
HÜRRİYET gazetesine konuşan şirketin Claus R. Mayer, şöyle dedi: “Alman ekonomisinde Türk pazarına yatırım yapma isteği çok yüksek. Biz Türkiye’de kalıcı yatırımlar yapmak istiyoruz. Ama iki ülke arasındaki iyi ilişkilere ihtiyacımız var. Yatırımcıların en büyük ihtiyacı güven ve ilişkilerde huzur. İyi ilişkiler ekonomik başarının anahtarı. İki ülkenin de çıkarına bu. Yatırımlar iki ülkede de daha fazla istihdam, daha fazla üretim ve iş imkânı demek.”
Türkiye’de yatırım için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’la da görüştüklerini söyleyen Mayer, şöyle devam etti:Thomas R. Mayer, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Claus R. Mayer (soldan sağa)
‘BÜYÜK POTANSİYELE SAHİP’
“İlişkilerde olumlu hava arzusu gerekli. Türkiye hem stratejik yapısı hem de pazar potansiyeli ile Alman yatırımcıların ilgi odağı. VW gibi Alman otomotiv devi bir şirketin Türkiye’de fabrika açma kararı bunun en net delili. Türkiye, Ortadoğu pazarına açılmak için bir köprü. Türkiye, otomobil, havacılık ve yan sanayi sektöründe büyük yatırım potansiyeline sahip. Almanya ve Türkiye iki dost ülke. Ben Türkiye seyahatlerimde hiçbir zaman insanlardan Almanya aleyhine tek bir söz duymadım. Her yıl milyonlarca Alman Türkiye’de tatil yapıyor. Tüm bunlar Almanya’nın Türkiye’ye ilgisinin, dostluğunun en iyi göstergesi. İki ülke arasında yeniden olumlu havanın esmesini istiyoruz.”
Claus R. Mayer, Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Thomas R. Mayer (soldan sağa)
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