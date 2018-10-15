Türkiye olmadan Ortadoğu’da kimse bir adım atamayacak
İngiltere Uluslararası Demokratlar Birliği’nin (UID) geleneksel kahvaltılı sohbet programının bu ayki konuğu AK Parti MYK Üyesi ve Denizli Milletvekili Avukat Cahit Özkan oldu. Özkan’a, Cemal Kaşıkçının Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda kaybolması, Rahip Andrew Craig Brunson’un serbest bırakılması ve Ayasofya Camisi’nin ibadete ne zaman açılacağı soruları soruldu.
UID İngiltere Başkanı Erdal Yetimova’nın ev sahipliğinde düzenlenen program Edmonton bölgesindeki Tam Sofra Restaurant’ta gerçekleştirildi. Toplantıya milletvekilinin eşi Avukat Şuheda Özkan da eşlik etti. Özkan, son dönemde döviz kurlarından kaynaklanan ekonomik sorunlar nedeniyle kimi altyapı çalışmalarının durdurulmuş olmasına rağmen, ihracatın artırılması ve cari açığın kapatılması ile birlikte çok daha hızlı bir kalkınma sürecine girileceğini söyledi.
GAZETECİ KAŞIKÇI VE RAHİP BRUNSON
Türkiye’de yakın dönemde yaşanan sıcak gelişmelerle ilgili konulara değinen Özkan, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın akıbetinin önümüzdeki günlerde netleşmesinin beklendiğini kaydetti. Türkiye’de yakın dönemde yaşanan Amerikalı Rahip Andrew Craig Brunson’un serbest bırakılması sonrasında tartışmalarla ilgili soruları cevaplayan Özkan, “Mahkemeler karar verirken elinde bulunan delillere göre karar verir. Sanık hakkında birçok suçlama getirebilirsiniz, hakimin önüne koyabilirsiniz. Ama hakim dosyadaki delillerle göre karar verir. Kamuoyu o kişiyi mahkum edebilir fakat suçlamalara göre değil, delillere göre karar verir” dedi.
ABD İLE İLİŞKİLER ARTIK ESKİSİ GİBİ DEĞİL
Türkiye - ABD ilişkilerini eskisi gibi devam etmediğini belirten Cahit Özkan, “15 Temmuz ihanetini gerçekleştiren FETÖ terör örgütünü ABD kucağında besliyor. Suriye’de 5 bin TIR silahı PYD’ye gönderiyor. Körfez savaşı zamanı ‘Baba Bush’ döneminde Çekiç Güç’ün PKK’ya her türlü mühimmat ve erzak yardımı yaptığını biliyoruz. Bugüne kadar karşılıklı bir centilmenlik anlaşması gereği bunları söylemiyorduk ama bugün söylüyoruz. İki ülke arasındaki ilişkişi ‘kazan-kazan’ üzerine inşa edeceğiz inşallah. Çünkü Ortadoğu’da Türkiye olmadan kimse bir adım atamayacak” dedi.
Bir konuğun, Ayasofya Camisi’nin ne zaman ibadete açılacağını sorusuna ise Özkan, “Zamanı geldiğinde” diye cevapladı.
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