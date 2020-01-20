Türkiye, mülteci şampiyonu

“TÜRKİYE’de resmi kayıtlı Suriyeli mülteci sayısı 3.6 milyon. Ancak Türkiye’yi terk eden mültecilerin kaydı silinmediği için gerçek sayının 3 milyon olduğunu sanıyorum. 600 bin Suriyeli Avrupa’ya göçtü. 400 bini Suriye’ye geri döndü. Yeni gelenler var. Türkiye’de doğan Suriyeli çocuk sayısı 450 bin. Buna rağmen Türkiye mülteci alımında dünya şampiyonu. Biz, bin 800 Suriyeli mülteci arasında araştırma yaptık. Türkiye’deki Suriyelilerin yüzde 25’i Avrupa’ya gelmek istiyor. Ancak bunların sadece yüzde 1.5’i AB’ye göç etmek için maddi duruma sahip olduğunu söylüyor. Bu da 60, 70 bin civarında. Yunanistan’a bir geçiş kişi başına bin Euro ortalama. 5 kişilik bir aile için 5 bin Euro para gerekiyor. Bu, Yunanistan’a kadar tutan miktar. Bir de oradan ötesi var. Avrupa’ya gelmek isteyenlerin çoğunun aile fertleri de Avrupa’da. Kalifiye olmuş kişiler. Avrupa dillerini konuşuyorlar, Avrupa’daki iş pazarında iş bulma şansları yüksek olanlar. Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin yüzde 55’i Türkiye’de kalmak istiyor. Yani Suriyelilerin ezici çoğunluğu geleceğini Türkiye’de görüyor. Yüzde 20’si ise ülkesine geri dönmek istiyor.”

‘SIKI KONTROL EDİYOR’

Türkiye’de sahil güvenliğin kaçak göçü önlemek için çok sıkı kontroller yaptığını, geceli gündüzlü çalıştıklarını söyleyen Dr. Düvell, geçen yıl Yunanistan’a artışa geçen kaçak mülteci göçü sayısının da tekrar düşmeye başladığına işaret etti. Türkiye üzerinden geçen yıl Avrupa’ya 75 bin kaçak mültecinin geldiğini belirten Dr. Düvell, ancak kaçak göçün eylül ayından beri düzenli gerilemeye başladığını kaydetti.