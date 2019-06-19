Türkiye mülteci alımında birinci

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriTürkiye mülteci alımında birinci
GeriAvrupa Türkiye mülteci alımında birinci
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
19.06.2019 - 12:21, Son Güncelleme:

Türkiye mülteci alımında birinci

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye mülteci alımında birinci

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, ‘Dünya Mülteciler Günü’ vesilesiyle Berlin’de Basın Merkezi’nde yeni verileri açıkladı. Grandi, Türkiye’nin mülteci alımında dünya birincisi olduğunu söyledi.

DÜNYADA çatışmaların, kutuplaşmanın arttığını belirten Filippo Grandi, zengin ülkelerin toplamı yüzde 16 mülteci alırken, geçen yıl da en çok mülteci alan ülkenin Türkiye olduğunu ifade etti. Grandi, geçen yıl şiddet, savaş, çatışma, takip nedeniyle yurdunu terk edenlerin sayısının 70.8 milyonla rekor bir seviyeye ulaştığını vurguladı. Bir önceki yıl mülteci sayısı 68.5 milyon olarak açıklanmıştı. Yüksek Komiser Grandi, saniyede iki insanın gerçekten yaşam korkusuyla yurdunu terk etmek zorunda kaldığını söyledi. Grandi’nin açıkladığı rapora göre en çok mülteci alan ilk beş ülke sıralaması şöyle:

Türkiye mülteci alımında birinci

ALMANYA BEŞİNCİ SIRADA
Geçen yıl 200 bin mülteci alan Türkiye, toplamda 3 milyon 700 bin mülteciyle dünyada en çok mülteci kabul eden ülke. 1 milyon 400 bin mülteci alan Pakistan ikinci, 1 milyon 170 bin mülteci ile Uganda üçüncü, 1 milyon 73 bin mülteci ile Sudan dördüncü, 1 milyon 64 bin mülteci ile Almanya ise beşinci sırada. En çok mülteci veren ülke ise 6 milyon 700 binle Suriye. 2 milyon 700 binle Afganistan ikinci sırada.

MÜLTECİ SAYISI İKİYE KATLANDI
Her 5 mülteciden 4’ünü fakir ülkelerin ya da komşu ülkelerin aldığını belirten Yüksek Komiser Grandi, dünyada mülteci alımında dayanışma krizini eleştirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin bile insani konularda ortak bir tavır alamadığını ifade eden Grandi, son 20 yılda mülteci sayısının ikiye katlandığını belirtti.

Türkiye mülteci alımında birinci

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Türkiye mülteci alımında birinci
Olay yerinden kaçan ikinci otomobil kardeşine mi ait?
Kapıkule yolunda ekstra kameralı önlem
‘İlk Adımdan Kurtuluşa’ karma resim sergisi Paris’te açıldı