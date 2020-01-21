Türkiye kökenli vekilin Türkiye iftirasına uzmanından cevap

BERLİN’de yapılan Libya Konferansı’nın ardından Almanya Devlet Teleizyonu ARD’ye ait Kanal 1’de yayınlanan ve Libya’daki gelişmelerin konuşulduğu Anne Will Talkshow programına Sol Parti’nin Türkiye kömenli milletvekili Sevim Dağdelen, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Libya Raportörü Hanan Salah, Bilim ve Politika Vakfı’ndan siyaset uzmanı Prof. Wolfram Lacher ve Tagesspiegel politika muhabiri Christoph von Marschall konuk oldu.

Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalarla tanınan Sevim Dağdelen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’a şikâyet etti. Dağdelen, “Erdoğan, Suriye üzerinden İslamcı çetelerini Libya’ya getirdi. Bu barış süreci için ağır bir ipotektir. Büyük bir problem olacaktır. Burada BM’ye üye olanlar alınan kararlara uymalı, Fransa gibi ambargoyu delmemeli. Almanya bu konuda siyasi baskı uygulayarak silah satışlarını durdurabilir” diyerek suçladı.





SALAH: BUNU İLK DEFA DUYUYORUM

Sevim Dağdelen’in sözlerinden rahatsızlık duyduğunu belirten HRW Orta Doğu ve Kuzey Afrika araştırmacısı Hanan Salah ise, “Buna bir açıklık getirmek istiyorum. Libya’yı kontrol altında tutan İslamcılardan bahsettiniz. Bunun bu şekilde tarif edilmesini ilk defa duyuyorum. İdeolojilerin tek tarafta olduğunu söylüyorsunuz ama iki tarafta da var” dedi. Siyaset uzmanı Wolfram Lacher ise, “Hükümet için Hafter’e karşı savaşanlar İslamcı değil. Radikal gruplar Hafter’in tarafında daha etkin bir rol oynuyor” dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Libya Konferansı’ndan çıkan sonucun büyük bir başarı olduğunu, alınan kararların uygulamaya geçirilmesi gerektiğini belirterek, “Yapmamız gereken ilk şey, silahların susturulması” dedi. Maas, iç savaşın sona erdirilmesi ve barışın sağlanması için Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği, Arap Ligi ve Avrupa Birliği’nin birlikte hareket etmesinin daha uygun olacağını sözlerine ekledi.