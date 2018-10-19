Türkiye kökenli 3 vekil Bavyera Meclisi‘nde
Almanya‘nın Bavyera eyaletinde yapılan seçimlere katılan 11 Türkiye kökenli adaydan 3’ü Bavyera Meclisi’ne girmeyi başardı.
ALMANYA’nın Bavyera eyaletinde geçen hafta yapılan seçimlerde eyalet meclisinde yer alacak 205 milletvekili arasına ikisi Yeşiller‘den, biri SPD’den 3 Türkiye kökenli isim de girdi. Yeşiller‘den Gülseren Demirel Münih‘ten, Cemal Bozoğlu’nun Augsburg‘tan direkt aday olarak girdiği meclise, partisi büyük oy kaybına uğrayan Arif Taşdelen de ikinci kez katılmayı başardı.
KARDEŞİ SEÇİLEMEDİ
Taşdelen, Bavyera Meclisi‘ndeki tek Türkiye kökenli milletvekiliydi. Seçime yine SPD‘den katılan Taşdelen‘in kardeşi Halil Taşdelen ve SPD, Yeşiller ile FDP listelerinden giren diğer Türkiye kökenli politikacılar ise seçilemedi.
Oy oranı yüzde 5‘lik barajı geçemediği için Bavyera Örgütü Başkanı Ateş Gürpınar‘ın liste başı olduğu Sol Parti, meclis dışında kaldı.
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