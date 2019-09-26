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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
26.09.2019 - 11:15, Son Güncelleme:

Türkiye karşıtlığıyla meclise girmişti: Seçime 4 gün kala dikkat çeken hamle

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Türkiye karşıtlığıyla meclise girmişti: Seçime 4 gün kala dikkat çeken hamle

Pazar günü yapılacak seçimler öncesi son kez toplanan Avusturya meclisinde aşırıcılıkla mücadele kapsamında çeşitli partilerin sunduğu önergeler görüşüldü. Türkiye karşıtlığıyla meclise giren ve bu seçimde yüzde 2 oy alarak meclis dışında kalacağı tahmin edilen Liste Jetzt Partisinin, ATİB ve Milli Görüş oluşumuna bağlı derneklerin kapatılmasına ilişkin verdiği önerge mecliste kabul edildi. Neonazi Kimlikçiler Hareketine yönelik kapatma önergesi ise meclisten geçmedi.

AVUSTURYA Ulusal Meclis’inde Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) ve Milli Görüş oluşumuna ait derneklerin denetlenerek, yasalara aykırı bir durumun saptanması halinde kapatılmasını öngören önerge kabul edildi.
Önceki seçimde Türkiye karşıtlığı yaparak meclise girmeyi başaran Liste Jetzt adlı parti tarafından Müslümanlara ait kimi kuruluşların kapatılmasına yönelik verilen önerge merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi’nin (FPÖ) oylarıyla kabul edildi. Önergede Müslümanlara ait kuruluşlar için “İslamist dernekler” ifadesi kullanılırken, ATİB ve Milli Görüş’e bağlı derneklerin denetlenmesi, herhangi bir suç unsurunun tespit edilmesi durumunda kapatılması istendi. Mevcut hükümete tavsiye niteliğindeki önergenin herhangi bir yaptırım gücü bulunmuyor.

MECLİS DIŞINDA KALACAĞI ORTAYA ÇIKINCA...
Seçimlere 4 gün kala geçici bir hükümete Müslümanlara ait kuruluşların kapatılması yönünde bir tavsiyenin meclisten geçmesi dikkati çekti. 4 aydır iktidarda olan geçici hükümetin görevi seçim sonrasında sona erecek. Avusturya’da seçimlere yönelik anketlerin çoğunda Liste Jetzt Partisinin yüzde 2 oy alarak meclis dışında kalacağı tahmin edilirken, partinin bu girişimi kaybettiği oyları geri almak için yaptığı düşünülüyor.
Meclis genel kurulunda görüşülen bir başka başlık ise Neonazi Kimlikçiler Hareketinin lağvedilmesine ilişkin önerge oldu. Ülkede Müslümanlara ait kurumlara çeşitli ırkçı saldırılarda bulunmuş ve Yeni Zelanda’da 51 Müslümanı katleden Avusturalyalı teröristle bağlantısı tespit edilen radikal oluşumun kapatılmasına ilişkin önerge ise meclisten geçmedi.

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