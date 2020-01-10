‘Türkiye ile Türkçe okul için görüşüyoruz’

SÜDDETUSCHE Zeitung gazetesinin ‘Türkiye Almanya’da okullar açmak istiyor’ başlığıyla ana sayfadan duyurduğu haber, Almanya’da geniş yankı uyandırdı. Görüşmelerin ise Türkiye’nin, İzmir’deki Alman okulunu ‘yasal dayanağı eksik’ gerekçesiyle kapatması üzerine 2019 yazında başladığı belirtildi. İkili görüşmelere Almanya tarafından federal hükümet ve yetkili eyalet temsilcilerinin katıldığı kaydedildi. Görüşmelerin ne zaman sonuçlandırılacağı konusunda ise bir tarih verilmedi. Ancak bir sözleşme taslağının hazır olduğu ve eyaletler tarafından incelendiği belirtildi. Açılacak okulların özel olacağı, eğitim yöntemini ve personelini kendilerinin belirleyeceği, ancak ders içeriğinin devlet okullarıyla aynı olacağı vurgulandı. Okulların yasal izne ve bulunduğu eyaletin yasalarına bağlı olacağı kaydedildi.

‘DENETİM ALTINDA OLACAK’

Bu konuda görüşmeler yapıldığını doğrulayan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da okulların, Alman okul denetimi altında olacağını söyledi: “Buradaki asıl neden şu. Türkiye’de Alman okulları var. Türkiye de Almanya’da eşit muamele hakkı talep ediyor. Biz bu konu üzerinde görüşüyoruz. Eğer Alman yasaları bu okullara izin verirse, Alman okul denetimi altında olursa, o zaman Türkiye’yle yapıcı görüşmeler gerçekleştirebiliriz.”

Türkiye, uzun süredir Almanya’da Türkçe okullar açılmasını istiyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 2008’de Başbakan olarak Berlin’e yaptığı ziyarette bu talebini iletmişti. Ancak Türkçe okul talebine Almanya’dan yoğun tepki gelmişti. Türkiye’nin Almanya’da Türkçe eğitim veren okullar açacağı haberi Alman kamuoyunda yoğun tartışma yarattı. Haber, Türk hükümetinin böylece Almanya’daki Türk öğrencileri siyasi olarak etkileyeceği yorumlarına neden oldu. FDP milletvekili Peter Heidt de Alman hükümetini böyle bir etkiyi karşılık önlemler almaya çağırdı.