Türkiye ile göç sözleşmesinin etkisi çok güçlü

2018 yılı göç raporunun görüşüldüğü bugünkü bakanlar kurulu toplantısında 2018 yılında Almanya’ya sığınma başvurusunda bulunanların sayısının 142 bin 509 olduğu ve mülteci göçünün yüzde 18.3 oranında azaldığı kaydedildi. Yüksek okul ve üniversitelerde eğitim görmek üzere gelen yabancı öğrencilerle, kalifiye işçi sayısının ise arttığı söylendi.

400 BİN ÖĞRENCİ KAYIT YAPTIRDI

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, “2015-2016 yıllarındaki mülteci göçünün üstesinden gelmeyi başardık. Bu tarihten beri mülteci göçü çok geriledi. 2018’de sığınma başvurusunda bulunanların sayısı ilk kez 2014’ün seviyesine düştü. Mülteci göçünün azalması için hükümet bir dizi önlemler ve girişimlerde bulundu. Türkiye ile sözleşmenin bunda çok güçlü etkisi oldu” dedi. Rapora göre Almanya 2018’de 1.59 milyon göç alırken 1.19 milyon da göç verdi. 2018-2019 öğretim yılı sömestrinde 400 bin yabancı öğrenci üniversite ve yüksek okullara kayıt yaptırdı.