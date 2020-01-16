Türkiye gönderdi, Almanya tutukladı

BU açıklamanın ardından akşam saatlerinde Hamburg Havaalanında hareketlilik yaşandı. Federal Polis, İstanbul’dan kalkan THY uçağıyla sınır dışı edilen 29 yaşındaki Elina F.’yi, uçak körüğe yanaşır yanaşmaz gözaltına aldı. Elina’nın 2 ve 4 yaşlarındaki iki oğlu ise gençlik dairesine teslim edildi. Kızını ve iki torununu havaalanında karşılamaya gelen anne ise evine tek başına dönmek zorunda kaldı. Federal Savcılığın talebi üzerine mahkemeye çıkarılan Elina F., saat 22.00’de tutuklanarak cezaevine konuldu.

EŞİ SURİYE’DE ÖLDÜ

Norderstedt’de yaşayan Elina F., 15 yıl önce Serkan E. ile tanışmış ve din değiştirip Müslüman olmuştu. Hamburg ve çevresinde bir süre Kuran dağıtan Elina F., eşi Serkan E. ile birlikte Suriye’ye gidip terör örgütü DEAŞ saflarına katılmıştı. Serkan E., Suriye’deki iç savaş sırasında hayatını kaybetmişti. Türkiye bir süredir yakaladığı teröristleri işlemleri tamamlandıktan sonra vatandaşı olduğu Avrupa ülkelerine gönderiyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dün akşam CNN Türk’te katıldığı ‘Tarafsız Bölge’ programında, yabancı teröristleri vatandaşı oldukları ülkelere göndermeye devam edeceklerini söyledi.