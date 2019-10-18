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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
18.10.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Türkiye, Frankfurt’un ilgi odağı oldu

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Türkiye, Frankfurt’un ilgi odağı oldu

104 ülkeden 7 bin 450 yayınevinin katıldığı dünyanın en büyük kitap fuarı 71. Frankfurt Kitap Fuarı’na Göbeklitepe temasıyla katılan Türkiye, fuarın ilgi odağı oldu. Türkiye’yi bu yıl fuarda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Ticaret Odası (İTO) himayesinde 28, münferit katılımlarla 40’tan fazla yayınevi temsil ediyor.

ALMANYA’nın Frankfurt kentinde 20 Ekim’e kadar sürecek 71. Uluslararası Kitap Fuarı’na Göbeklitepe temasıyla katılıp, Göbeklitepe görsellerini ön plana çıkaran Kültür ve Turizm Bakanlığı standı, fuarın ilgi odağı oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Odabaş, Türkiye’de bu yıl Göbeklitepe yılı olması nedeniyle dünya yayıncılık endüstrisinin en büyük kitap fuarında Göbeklitepe’yi ön plana çıkardıklarını ve yoğun ilgiden memnun olduklarını söyledi. 

Türkiye, Frankfurt’un ilgi odağı oldu

Frankfurt Kitap Fuarı’nın Türk edebiyatının dünyaya açılması açısından önemli bir kapı olduğunu, bu yıl 200 binden fazla ziyaretçi beklenen fuarda Türk milli standına ve Göbeklitepe’ye ilginin yoğun olduğunu vurgulayan Odabaş, bakanlık olarak böyle bir stantla fuara katılmaktan gururlu olduklarını söyledi.

Türkiye, Frankfurt’un ilgi odağı oldu

ALMANCA MESNEVİ VE NASRETTİN HOCA
Odabaş, “Bakanlığımızın, edebiyatımızın yurt dışına tanıtımı noktasında ‘Türk Edebiyatının Dışa Açılımı’ (TEDA) diye marka olmuş çok önemli bir değeri var. Bu proje çerçevesinde bugüne kadar toplam 77 ülke 61 dilden, 2 bin 918 kitaba bakanlık destek verdik. Bu kitapları da başta Almancaları olmak üzere önemli bir kısmını bu fuara getirdik. Özellikle Türkçeden Almancaya çevrilmiş kitaplarımız var, onlardan önemli bir miktar da getirdik ve ücretsiz dağıtıyoruz.

Türkiye, Frankfurt’un ilgi odağı oldu

Türkçeden Almancaya çevrilmiş kitaplarımız yoğun ilgi görüyor. Safahat’ın kısaltılıp sadeleştirilmiş hali var, Almanca Mesnevi var, Nutuk var, Dede Korkut var, Ömer Seyfettin hikayelerinden seçmeler var, Nasrettin Hoca fıkraları var, Karagöz Hacivat var. Bunların yanı sıra yine bakanlığımızın yayını olan Sümela, Sagalassos gibi Türkiye’de turizm potansiyeli olan yerleri tanıtan yayınlarımız var. Yayıncılarımızın da, bakanlık personelimizin de misafirleri eksik olmuyor. Yayıncılar özellikle telif hakkı satın almak ya da kendi telif haklarını satma noktasında görüşmeler yapıyor. Hem katılmaktan hem gördüğümüz ilgiden çok memnunuz” dedi.

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