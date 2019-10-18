Türkiye, Frankfurt’un ilgi odağı oldu

ALMANYA’nın Frankfurt kentinde 20 Ekim’e kadar sürecek 71. Uluslararası Kitap Fuarı’na Göbeklitepe temasıyla katılıp, Göbeklitepe görsellerini ön plana çıkaran Kültür ve Turizm Bakanlığı standı, fuarın ilgi odağı oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Odabaş, Türkiye’de bu yıl Göbeklitepe yılı olması nedeniyle dünya yayıncılık endüstrisinin en büyük kitap fuarında Göbeklitepe’yi ön plana çıkardıklarını ve yoğun ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Frankfurt Kitap Fuarı’nın Türk edebiyatının dünyaya açılması açısından önemli bir kapı olduğunu, bu yıl 200 binden fazla ziyaretçi beklenen fuarda Türk milli standına ve Göbeklitepe’ye ilginin yoğun olduğunu vurgulayan Odabaş, bakanlık olarak böyle bir stantla fuara katılmaktan gururlu olduklarını söyledi.





ALMANCA MESNEVİ VE NASRETTİN HOCA

Odabaş, “Bakanlığımızın, edebiyatımızın yurt dışına tanıtımı noktasında ‘Türk Edebiyatının Dışa Açılımı’ (TEDA) diye marka olmuş çok önemli bir değeri var. Bu proje çerçevesinde bugüne kadar toplam 77 ülke 61 dilden, 2 bin 918 kitaba bakanlık destek verdik. Bu kitapları da başta Almancaları olmak üzere önemli bir kısmını bu fuara getirdik. Özellikle Türkçeden Almancaya çevrilmiş kitaplarımız var, onlardan önemli bir miktar da getirdik ve ücretsiz dağıtıyoruz.

Türkçeden Almancaya çevrilmiş kitaplarımız yoğun ilgi görüyor. Safahat’ın kısaltılıp sadeleştirilmiş hali var, Almanca Mesnevi var, Nutuk var, Dede Korkut var, Ömer Seyfettin hikayelerinden seçmeler var, Nasrettin Hoca fıkraları var, Karagöz Hacivat var. Bunların yanı sıra yine bakanlığımızın yayını olan Sümela, Sagalassos gibi Türkiye’de turizm potansiyeli olan yerleri tanıtan yayınlarımız var. Yayıncılarımızın da, bakanlık personelimizin de misafirleri eksik olmuyor. Yayıncılar özellikle telif hakkı satın almak ya da kendi telif haklarını satma noktasında görüşmeler yapıyor. Hem katılmaktan hem gördüğümüz ilgiden çok memnunuz” dedi.