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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / FOTOĞRAF: DHA
29.03.2018 - 17:01, Son Güncelleme:

‘Türkiye, en favori destinasyonlarımızdan biri’

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‘Türkiye, en favori destinasyonlarımızdan biri’

İngiltere’nin en büyük turizm ve seyahat şirketlerinden Tui’nin İngiltere ve İrlanda’dan Sorumlu Ticari Direktörü Richard Sofer, Türkiye’de tatil için yapılan rezervasyonların 2015 öncesindeki seviyelere doğru ilerlediğini bildirdi.

Turizm sektörüne ilişkin haberlerin yer aldığı Travel Weekly’nin internet sitesinde yer alan haberde, ülkenin önde gelen turizm şirketlerinden Tui’nin Ticari Direktörü Sofer’in Türkiye’ye ilişkin değerlendirmelerine yer verildi. Sofer, “Son altı ayda gelişme gördüğümüz kilit önemde bazı destinasyonlarımız var. Gelecek yıl bu bölgelerin büyümesini bekliyoruz. Sadece Türkiye değil, Yunanistan ve Hırvatistan da var. Fakat bu yıl Türkiye’ye olan talebin oldukça güçlü olduğunu görüyoruz. Türkiye, her zaman en favori destinasyonlarımızdan biri oldu” ifadelerini kullandı.
İngiliz Seyahat Acenteleri Birliği (ABTA) daha önce aralık ayı verilerine göre yaz dönemi için Türkiye rezervasyonlarında bir önceki yıla kıyasla yüzde 69 artış kaydedildiğini duyurmuştu.

‘İNGİLİZLERİN DÖNMESİ SÜRPRİZ DEĞİL’
Geçen ay ABTA’dan yapılan açıklamada, “Türkiye, zorlu yılların ardından 2018 yaz dönemi için dikkate değer rezervasyon artışının desteğiyle yeniden yükseliyor. Seyahat şirketleri, bu yıl Türkiye rezervasyonlarının 2015 yılındaki seviyelerine yakın olabileceğini bildiriyor. Tatilcilere güzel tesislerde paranın karşılığını veren bir tatil sunulması nedeniyle İngiliz turistin Türkiye’ye dönmesi sürpriz değil” yorumunda bulunulmuştu.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) verilerine göre İngiltere’den Türkiye’ye 2015 yılında 2 milyon 512 bin 139 İngiliz turist geldi. Türkiye’ye gelen İngiliz turist sayısı 2016’da 1 milyon 711 bin 481, 2017’de ise 1 milyon 658 bin 715 oldu.

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