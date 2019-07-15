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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
15.07.2019 - 13:16, Son Güncelleme:

Türkiye darbenin kilit ismini Almanya’dan istedi

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Türkiye darbenin kilit ismini Almanya’dan istedi

15 Temmuz darbe girişimine katılan bir çok FETÖ mensubu Almanya’ya kaçtı. Türkiye, Adil Öksüz, Zekeriya Öz ve Fikret Seçen’in aralarında olduğu 54 kişi hakkında Almanya’dan iade talebi bulundu. Bu kişilere darbenin kilit isimlerinden biri daha eklendi.

ALMANYA’ya geçen yılın başına kadar Türkiye’den 1058 diplomatik ve gri pasaportlu Türk vatandaşı iltica talebinde bulundu. Bunlar arasında 3 firari FETÖ’cü askerin yanı sıra darbe girişiminin kilit isimlerinden Kara Harp Okulu Kurmay Başkanı Albay İlhami Polat da bulunuyor. Darbeye doğrudan katılmakla suçlanan Polat, geçen yıl sahte pasaportla Girit Adası’na, oradan da Frankfurt’a geldi. Almanya, Polat’ın sığınma talebini kabul etti. Türkiye’nin Almanya’dan iade talebinde bulunduğu 54 kişiye Polat da eklendi. Türkiye, İlhami Polat hakkında iade dosyasını Almanya’ya gönderdi. İlhami Polat’ın itirafçı olan hakim eşi Suzan Polat’ın da Almanya’ya geldiği ve şimdi eşiyle birlikte olduğu bildirildi. Meslekten ihraç edilen Suzan Polat, albay eşinin darbe emrini doğrudan Fethullah Gülen’den aldığını itiraf etmişti.

Türkiye darbenin kilit ismini Almanya’dan istedi

200-300 DOSYA DAHA HAZIRLANDI
Türkiye’nin Almanya’dan iadesini talep ettiği bu 55 kişi arasında Ergenekon ve Balyoz soruşturmalarının aktörlerinden Zekeriya Öz ve özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili Fikret Seçen de bulunuyor. Bu iki kişinin iade dosyaları Almanya’ya daha önce tevdi edildi. 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz’ün iade dosyası ise devam ediyor. Almanya bu isimlerin Almanya’da olduğunu teyit etmiyor. Adil Öksüz hakkında Almanya’nın arama kararı bulunuyor.
Türkiye, Almanya’ya kaçan 200 ile 300 civarında FETÖ’cü hakkında daha iade dosyası hazırladı.

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