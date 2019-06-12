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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
12.06.2019 - 14:46, Son Güncelleme:

Türkiye, Almanya ve Almanlara büyük önem veriyor

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Türkiye, Almanya ve Almanlara büyük önem veriyor

Almanya Türkiye arasında ekonomik ilişkilerde hızlanma dönemi başladı. Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı ve hükümetin turizm sorumlusu Thomas Bareiss, yatırım ve işbirliği imkanlarını geliştirmek için Ankara'da önemli görüşmeler yaptı. Bareiss, “Türkiye’nin Almanya ve Alman şirketlerine verdiği büyük önemi yeniden gördüm. Türkiye ile ilişkileri derinleştirmemiz gerek” dedi.

ALMANYA, Türkiye ile ekonomik ilişkileri ve yatırımları derinleştirmek için çalışmalara hız verdi. Ankara'yı ziyaret eden Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Thomas Bareiss, Ulaştırma ve Maliye Bakanlığı'nda ulaşım ve demiryolu ağının genişletilmesinde Almanya'nın yatırım ve işbirliği imkanlarını görüştü. Türk Alman Enerji Forumu'nun Almanya sözcüsü de olan Thomas Bareiss, Türkiye'de enerji sektörü, hastaneler ve yenilenebilir enerji ağının derinleştirilmesi imkanlarını da ele aldıklarını açıkladı. Bareiss, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e de 23 Ekim'de Berlin'de yapılacak Türk Alman Enerji Forumu'nun 3'üncü oturumu için Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'in davetini iletti.

BÜYÜK POTANSİYEL VAR
Turizm ilişkilerini de ele aldıklarını açıklayan Bareiss, “Görüşmelerde müttefiğimiz Türkiye'nin, Almanya ve Alman şirketlerine verdiği büyük önemi yeniden gördüm. Enerji, ulaşım ve turizm sektöründe çok büyük bir işbirliği potansiyeli var. Türkiye'de Alman yatırımcılara iyi koşullar yaratılması için Türkiye ile ilişkileri derinleştirmemiz gerek” dedi.

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