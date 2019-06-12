Türkiye, Almanya ve Almanlara büyük önem veriyor
Almanya Türkiye arasında ekonomik ilişkilerde hızlanma dönemi başladı. Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı ve hükümetin turizm sorumlusu Thomas Bareiss, yatırım ve işbirliği imkanlarını geliştirmek için Ankara'da önemli görüşmeler yaptı. Bareiss, “Türkiye’nin Almanya ve Alman şirketlerine verdiği büyük önemi yeniden gördüm. Türkiye ile ilişkileri derinleştirmemiz gerek” dedi.
ALMANYA, Türkiye ile ekonomik ilişkileri ve yatırımları derinleştirmek için çalışmalara hız verdi. Ankara'yı ziyaret eden Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Thomas Bareiss, Ulaştırma ve Maliye Bakanlığı'nda ulaşım ve demiryolu ağının genişletilmesinde Almanya'nın yatırım ve işbirliği imkanlarını görüştü. Türk Alman Enerji Forumu'nun Almanya sözcüsü de olan Thomas Bareiss, Türkiye'de enerji sektörü, hastaneler ve yenilenebilir enerji ağının derinleştirilmesi imkanlarını da ele aldıklarını açıkladı. Bareiss, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e de 23 Ekim'de Berlin'de yapılacak Türk Alman Enerji Forumu'nun 3'üncü oturumu için Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'in davetini iletti.
BÜYÜK POTANSİYEL VAR
Turizm ilişkilerini de ele aldıklarını açıklayan Bareiss, “Görüşmelerde müttefiğimiz Türkiye'nin, Almanya ve Alman şirketlerine verdiği büyük önemi yeniden gördüm. Enerji, ulaşım ve turizm sektöründe çok büyük bir işbirliği potansiyeli var. Türkiye'de Alman yatırımcılara iyi koşullar yaratılması için Türkiye ile ilişkileri derinleştirmemiz gerek” dedi.
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