Türkiye Almanlar için mükemmel bir tatil ülkesi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriTürkiye Almanlar için mükemmel bir tatil ülkesi
GeriAvrupa Türkiye Almanlar için mükemmel bir tatil ülkesi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Avrupa
AA
22.04.2018 - 16:31, Son Güncelleme:

Türkiye Almanlar için mükemmel bir tatil ülkesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye Almanlar için mükemmel bir tatil ülkesi

İngiliz tur operatörü Thomas Cook’un bünyesinde bulunan Öger Tours yöneticisi Songül Göktaş Rosati, Türkiye’ye duyulan güvenin geri döndüğünü duyurdu. Türkiye’nin rakipsiz fiyat-performans ilişkisinin yanı sıra çok yüksek servis ve kalite standardı sunduğunu açıklayan Alman tur operatörü FTI Grubunun CEO’su Dietmar Gunz ise Türkiye’nin Almanlar için mükemmel bir tatil ülkesi olduğunu söyledi.

İNGİLİZ tur operatörü Thomas Cook’un bünyesinde bulunan Öger Tours’un üst yöneticisi Songül Göktaş Rosati, 2018’in ilk üç ayında mükemmel bir erken rezervasyon dönemi geçirdiklerini söyledi. Türkiye pazarının bir geri dönüş yaşadığını, bunun da özellikle çocuklu ailelerde görüldüğüne işaret eden Rosati, Türkiye’nin sezon öncesi ve sonrasındaki aylar olan mayıs ve haziran ile eylül ve kasımda da en çok tercih edilen durumda olduğunu anlattı. Rosati, Alman tatilcilerin özellikle Türkiye’nin güney sahillerini sevdiklerini, Ege Denizi ve Bodrum için yapılan rezervasyonlarda da durumun iyi olduğunu duyurdu.

Türkiye Almanlar için mükemmel bir tatil ülkesi

İKİ YIL SONRA TÜRKİYE’YE DÖNÜŞ
Alman tur operatörlerinden FTI Grubunun üst yöneticisi Dietmar Gunz da 2018’in ilk 3 ayındaki Türkiye rezervasyonlarından memnun olduklarını belirterek, “Türkiye, rakipsiz fiyat-performans ilişkisinin yanı sıra çok yüksek
servis ve kalite standardı sunuyor” dedi. Gunz, özellikle çocuklu ailelerin Türkiye’de çok rahat ettiğini, geçen yıla göre daha uzun süreli rezervasyonlar yapıldığına işaret ederek, “Geçtiğimiz iki yıl içinde başka tatil hedefleri seçenler şimdi büyük ölçüde tekrar Türkiye’nin güney ve Ege sahillerine dönüyor” diye konuştu.

SADECE ALMANYA’DAN DEĞİL...
Sadece Almanya’dan değil, diğer pazarlardan da yapılan yoğun rezervasyonlar olduğunu duyuran Gunz, Türkiye’nin güney sahil bölgesinin çok popüler olduğunu, burada kaliteli oteller, geniş plajlar ve çok çeşitli faaliyet olanaklarının bulunduğuna işaret ederek, “Türkiye klasik plaj tatilinin yanı sıra şehir gezileri, yürüyüş ve spor seyahatleri için fırsatlar sunuyor. Türkiye’yi ziyaret edenler bu çeşitliliği seviyor. Alman tatilciler için Türkiye mükemmel bir seyahat ülkesi” yorumunu yaptı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye Almanlar için mükemmel bir tatil ülkesi

Sosyal demokratlara kadın başkan

Fransa’daki tarihi ada terör şüphesiyle boşaltıldı

Almanya’nın suç oranı en yüksek kenti Frankfurt