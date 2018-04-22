Türkiye Almanlar için mükemmel bir tatil ülkesi
İngiliz tur operatörü Thomas Cook’un bünyesinde bulunan Öger Tours yöneticisi Songül Göktaş Rosati, Türkiye’ye duyulan güvenin geri döndüğünü duyurdu. Türkiye’nin rakipsiz fiyat-performans ilişkisinin yanı sıra çok yüksek servis ve kalite standardı sunduğunu açıklayan Alman tur operatörü FTI Grubunun CEO’su Dietmar Gunz ise Türkiye’nin Almanlar için mükemmel bir tatil ülkesi olduğunu söyledi.
İNGİLİZ tur operatörü Thomas Cook’un bünyesinde bulunan Öger Tours’un üst yöneticisi Songül Göktaş Rosati, 2018’in ilk üç ayında mükemmel bir erken rezervasyon dönemi geçirdiklerini söyledi. Türkiye pazarının bir geri dönüş yaşadığını, bunun da özellikle çocuklu ailelerde görüldüğüne işaret eden Rosati, Türkiye’nin sezon öncesi ve sonrasındaki aylar olan mayıs ve haziran ile eylül ve kasımda da en çok tercih edilen durumda olduğunu anlattı. Rosati, Alman tatilcilerin özellikle Türkiye’nin güney sahillerini sevdiklerini, Ege Denizi ve Bodrum için yapılan rezervasyonlarda da durumun iyi olduğunu duyurdu.
İKİ YIL SONRA TÜRKİYE’YE DÖNÜŞ
Alman tur operatörlerinden FTI Grubunun üst yöneticisi Dietmar Gunz da 2018’in ilk 3 ayındaki Türkiye rezervasyonlarından memnun olduklarını belirterek, “Türkiye, rakipsiz fiyat-performans ilişkisinin yanı sıra çok yüksek
servis ve kalite standardı sunuyor” dedi. Gunz, özellikle çocuklu ailelerin Türkiye’de çok rahat ettiğini, geçen yıla göre daha uzun süreli rezervasyonlar yapıldığına işaret ederek, “Geçtiğimiz iki yıl içinde başka tatil hedefleri seçenler şimdi büyük ölçüde tekrar Türkiye’nin güney ve Ege sahillerine dönüyor” diye konuştu.
SADECE ALMANYA’DAN DEĞİL...
Sadece Almanya’dan değil, diğer pazarlardan da yapılan yoğun rezervasyonlar olduğunu duyuran Gunz, Türkiye’nin güney sahil bölgesinin çok popüler olduğunu, burada kaliteli oteller, geniş plajlar ve çok çeşitli faaliyet olanaklarının bulunduğuna işaret ederek, “Türkiye klasik plaj tatilinin yanı sıra şehir gezileri, yürüyüş ve spor seyahatleri için fırsatlar sunuyor. Türkiye’yi ziyaret edenler bu çeşitliliği seviyor. Alman tatilciler için Türkiye mükemmel bir seyahat ülkesi” yorumunu yaptı.
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