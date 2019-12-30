Türkiye 67 kişinin iadesini istedi, Almanya birini kabul etti

HÜKÜMET, incelenmesi tamamlanan 17 iade talebinin ise reddedildiğini duyurdu. Türkiye, 2018’de de Almanya’ya 64 iade dosyası göndermişti. Hükümetin verdiği cevaba göre Türkiye’de çeşitli suçlardan tutuklu bulunan Alman sayısı ise 58. Bu tutukluların 13’ü terör örgütü üyesi suçlamasıyla cezaevinde bulunuyor. Hükümetin rakamlarına göre terör örgütü üyesi suçlamasıyla cezaevinde olanlar arasında dört zanlının çifte vatandaşlığı bulunuyor, 10 zanlı ise 15 Temmuz 2016 darbe girişimiyle bağlantılı olmakla suçlanıyor. Bu kişilerin darbe girişiminden beri hapiste tutulduğu da hükümetin verdiği bilgiler arasında. 2019 Ağustos ayında da 5 Alman tutuklanarak cezaevine konuldu. Alman hükümetine göre Türkiye’den çıkışına izin verilmeyen Alman vatandaşı sayısı da 71. Bu sayı mart ayında 38’di. Türkiye’nin bu yıl ülkeye giriş izni vermediği Alman sayısı ise 16.

YARGIYA SAYGI GÖSTERİLMELİ

Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ise Alman hükümetinin Yeşiller’in soru önergesine verdiği cevaba istinaden geçen hafta yaptığı açıklamada Türkiye’de tutuklu bulunanlarla ilgili şu bilgileri vermişti: “Türkiye’deki tutuklu ve hükümlü Alman vatandaşlarının sayısı 42’dir. Bunların önemli bir kısmı da uyuşturucu, adam yaralama, cinsel istismar gibi adi suçlardan yargılanmıştır. Bu kişilerin siyasi gerekçelerle tutuklandığı izlenimi verilmeye çalışılması yanlıştır ve gerçekleri çarpıtma gayretidir. Almanya’da tutuklu ve hükümlü Türk vatandaşı sayısı ise 3 bin civarında. Türkiye olarak hiçbir zaman bu konuyu siyasileştirmedik. Bize göre bu adli ve hukuki bir konudur. Ve bağımsız yargıya saygı gösterilmeli.”