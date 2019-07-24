Türkçe ve Almanca ‘Hakkınızı helal edin’ yazıp bilet paralarıyla kaçtı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriTürkçe ve Almanca ‘Hakkınızı helal edin’ yazıp bilet paralarıyla kaçtı
GeriAvrupa Türkçe ve Almanca ‘Hakkınızı helal edin’ yazıp bilet paralarıyla kaçtı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Taner TÜZÜN
24.07.2019 - 14:32, Son Güncelleme:

Türkçe ve Almanca ‘Hakkınızı helal edin’ yazıp bilet paralarıyla kaçtı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkçe ve Almanca ‘Hakkınızı helal edin’ yazıp bilet paralarıyla kaçtı

Almanya’nın Erlangen kentinde 10 yıldır uçak biletleri satan seyahat acentası Business Reise’nin sahibi Mehmet Y., yüzlerce kişinin bilet ücretlerini alıp, acentanın camına Türkçe ve Almanca ‘Hakkınızı helal edip’ yazdıktan sonra ortadan kayboldu.

10 yıldır Almanyanın Bavyera eyaletine bağlı Nürnberg yakınındaki, Erlangen kentinde faaliyette bulunan ve çeşitli uçak firmalarının biletini satan seyahat acentesi Business Reise’nin sahibi Mehmet Y.’nin yüzlerce kişinin bilet ücretlerini alıp, biletlerini vermeden ortadan kaybolduğu iddia ediliyor.

Türkçe ve Almanca ‘Hakkınızı helal edin’ yazıp bilet paralarıyla kaçtı

Şikayet üzerine polis inceleme başlatırken, önceden satın aldıkları biletlerle Türkiye tatili için hazırlık yapan onlarca kişi acente önünde toplanarak duruma tepki gösterdi.

THY, MAĞDURLARA KARSIZ BİLET SATACAK
Mağdurlardan Gülşah Aksoy, Ayşe Yıldırım, Yüksel Deşat ve Ahmet Kaya, bütün bir yıl birikim yaparak vatan hasretini gidermek için bilet aldıklarını belirterek paraların uçup gittiğini söyledi.

Türkçe ve Almanca ‘Hakkınızı helal edin’ yazıp bilet paralarıyla kaçtı

THY yetkilileri, kendilerine yüksek meblağda borcu olan Business Reise ve onunla beraber iş yapmakta olan yine Nürnberg’teki bir başka acentenin sözleşmelerinin iptal edildiğini duyurdu. Yetkililer, THY adına bilet talep edip mağdur duruma düşenlerin THY ofisine müracaatları halinde kendilerine karsız bilet satışı yapılabileceğini de açıkladı.

Türkçe ve Almanca ‘Hakkınızı helal edin’ yazıp bilet paralarıyla kaçtı
HAKKINIZI HELAL EDİN
THY’nin yanı sıra, SunExpress’ten bilet alanlar da mağdur olurken, kayıplara karışan Mehmet Y. bürosunun camına Türkçe ve Almanca olarak; mali zorluk içinde olduğunu, büroyu kapattığını ve herkesin hakkını helal etmesini istediğini belirten yazı astı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Almanya’da kuraklık korkusu: Nehirlerin seviyesi düştü, göller kurudu
Türkçe ve Almanca ‘Hakkınızı helal edin’ yazıp bilet paralarıyla kaçtı
Merkel’in 75 yaşındaki kuaförü: Emekli olmayacağım
Hollanda’dan Türkiye’ye giden gurbetçi aile kaza yaptı: 4 yaralı