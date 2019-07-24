Türkçe ve Almanca ‘Hakkınızı helal edin’ yazıp bilet paralarıyla kaçtı
Almanya’nın Erlangen kentinde 10 yıldır uçak biletleri satan seyahat acentası Business Reise’nin sahibi Mehmet Y., yüzlerce kişinin bilet ücretlerini alıp, acentanın camına Türkçe ve Almanca ‘Hakkınızı helal edip’ yazdıktan sonra ortadan kayboldu.
10 yıldır Almanyanın Bavyera eyaletine bağlı Nürnberg yakınındaki, Erlangen kentinde faaliyette bulunan ve çeşitli uçak firmalarının biletini satan seyahat acentesi Business Reise’nin sahibi Mehmet Y.’nin yüzlerce kişinin bilet ücretlerini alıp, biletlerini vermeden ortadan kaybolduğu iddia ediliyor.
Şikayet üzerine polis inceleme başlatırken, önceden satın aldıkları biletlerle Türkiye tatili için hazırlık yapan onlarca kişi acente önünde toplanarak duruma tepki gösterdi.
THY, MAĞDURLARA KARSIZ BİLET SATACAK
Mağdurlardan Gülşah Aksoy, Ayşe Yıldırım, Yüksel Deşat ve Ahmet Kaya, bütün bir yıl birikim yaparak vatan hasretini gidermek için bilet aldıklarını belirterek paraların uçup gittiğini söyledi.
THY yetkilileri, kendilerine yüksek meblağda borcu olan Business Reise ve onunla beraber iş yapmakta olan yine Nürnberg’teki bir başka acentenin sözleşmelerinin iptal edildiğini duyurdu. Yetkililer, THY adına bilet talep edip mağdur duruma düşenlerin THY ofisine müracaatları halinde kendilerine karsız bilet satışı yapılabileceğini de açıkladı.
HAKKINIZI HELAL EDİN
THY’nin yanı sıra, SunExpress’ten bilet alanlar da mağdur olurken, kayıplara karışan Mehmet Y. bürosunun camına Türkçe ve Almanca olarak; mali zorluk içinde olduğunu, büroyu kapattığını ve herkesin hakkını helal etmesini istediğini belirten yazı astı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle