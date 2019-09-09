Türkçe ve Almanca eğitim veren tek ‘Avrupa Okulu’ndan Berlinlilere davet
Berlin'de Türkçe ve Almanca eğitim veren tek ilkokul olan Aziz Nesin Avrupa İlkokulu, 13 Eylül Cuma günü okul bünyesinde tanıtım etkinliği düzenliyor. Okulla ve eğitim müfredatıyla ilgili bilgilerin verileceği standlarda ziyaretçilere ikramlar da sunulacak.
ALMANYA’nın başkenti Berlin’de Türk Mahallesi olarak bilinen Kreuzberg'de bulunan Aziz Nesin Avrupa İlkokulu, açık kapı günü etkinliği düzenliyor. 13 Eylül Cuma günü 15.00 ile 18.00 saatleri arasında okul kampüsü içinde gerçekleşecek etkinlikte okul ve okulda verilen eğitimi ziyaretçilere tanıtacak. Kurulacak stantlarda okulla ilgili bilgilerin yanı sıra çeşitli ikramlar da sunulacak.BASKETBOL VE FUTBOL TAKIMI VAR
Okul Müdürü Demet Siemund “Okulumuz Berlin senatörlüğüne bağlı, diğer resmi ilkokullarla aynı statüde. Bizim farkımız iki dilli eğitim yapmamız. Okulumuzda öğrencilere eşit ağırlıklı Türkçe ve Almanca iki dilde eğitim veriyoruz. Bazı dersler Türkçe, bazı dersler Almanca işleniyor. İki dilli okullarda eğitim alan çocukların daha kolay dil öğrendikleri, yabancı dillere daha hakim olduğu bilimsel olarak biliniyor. Derslerin yanı sıra sosyal ve sportif faaliyetlerimiz de güçlü. Almanya'nın en güçlü basketbol kulüplerinden Alba Berlin ile işbirliği yapıyoruz. Basketbolun yanı sıra futbol takımımız da var” dedi. Türk ve Alman öğretmenlerin görev yaptığı okulda yaklaşık 400 öğrenci eğitim alıyor.
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