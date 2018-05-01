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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
01.05.2018 - 11:05, Son Güncelleme:

‘Türkçe Tiyatro’yu 5 bin 500 kişi izledi

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‘Türkçe Tiyatro’yu 5 bin 500 kişi izledi

Londra’da bu yıl Türkiye’den konuk olarak gelen sanatçıların katılımıyla yapılan Türkçe Tiyatro Festivali, perdelerini kapattı. Büyük ilgi gören üç günlük festival, gelecek yıl bir haftaya çıkarılacak.

Tiyatro oyuncusu ve oyun yazarı Saray Karakuş ile film yapımcısı Ümit Baysal’ın girişimleriyle başlatılan ve bu yıl ikincisi düzenlenen festival, önceki yıla göre daha çok ilgi gördü. Türkiye ve Londra’dan 7 oyun, 7 atölye ve bir müzik dinletisinin sahnelendiği festivali 5 bin 500 kişi izledi. Festival yöneticileri, yoğun ilgi gören festivalin gelecek yıl 7 gün olarak 29 Nisan- 6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirileceğini söyledi. 

Festivalde bu yıl Türkiye ve Londra’dan 7 oyun, 7 atölye ve bir müzik dinletisi sahnelendi. Gala gecesinde Tamer Levent, Cezmi Baskın, Meltem Cumbul, Rutkay Aziz, Füsun Demirel, Müfit Can Saçıntı, Yılmaz Öğüt, Kemal Başar, Eda Kandullu, Tuğçe Aydın ve Özgün Uğurlu hazır bulundu.
Kuzey Londra’da bulunan Milfield Arts Centre’de gerçekleştirilen gala gecesine Londra’da yaşayan sanatçılardan Seylan Levent, Füsun Demirel, Melisa Kenter, Ahenk Demir, Günyol Bakoğlu ve İnci Türkay da katıldı. Kokteyl sonrasında, tiyatro salonuna davet edilen konuk sanatçılara katılımları nedeniyle alkışlar arasında ödülleri takdim edildi.
Festivalin son gününde, ‘Sevimli Çiftlik’, ‘Seviyorum Ulenn!’ ve saat 20.30’da Füsun Demirel’in başrolünü üstlendiği harika bir tiyatro gösterisi olan ‘Aşk Dersleri’ sahne aldı. Füsun Demirel ve ekibi oyun sonunda ayakta alkışlandı. Aynı gün Cezmi Baskın’da söyleşileri ile sanatseverlerle buluştu.

‘Türkçe Tiyatro’yu 5 bin 500 kişi izledi

‘Türkçe Tiyatro’yu 5 bin 500 kişi izledi


‘Türkçe Tiyatro’yu 5 bin 500 kişi izledi

‘Türkçe Tiyatro’yu 5 bin 500 kişi izledi

‘Türkçe Tiyatro’yu 5 bin 500 kişi izledi

‘Türkçe Tiyatro’yu 5 bin 500 kişi izledi

 

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