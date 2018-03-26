Türkçe için Türkiye’den öğretmen getirilsin

FÖTED Genel Kurulu’nda eski eşbaşkanlar berin Arukaslan ve Dr. Ali Sak’a tekrar görev verilirken Ekrem Sağır, Seyhan Öztürk, Kemal Ülker, Ercan Gürer Başkan Yardımcılıklarına getirildi. Atamer Erol, Azmi Akgül, Serhat Ulusoy, Mücgan Barışık, Şenol Erdem, Levent Çelik, Şenay Awadın da yönetim kurulu olarak görev aldı. Mahmut Pervaneli, Kadir Öztürk, Necla Marangöz, Dr. Arslan İpek Denetleme Kurulu’na seçildi.

FÖTED Onursal Başkanı Dr. Ertekin Özcan’ın divan başkanlığında gerçekleştirilen genel kurulda tüzüğün bazı maddelerinde değişiklikler yapıldı. Eyaletlerde yapılan çalışmaların ve Türkçe derslerinin genel durumunun değerlendirildiği genel kurulda mevcut ve yeni kurulacak derneklerin yönetimlerinde yer alacak kişilerin çağdaş,seküler eğitimi benimseyen kişilerden oluşması yönünde tavsiye kararı alındı.

BAŞKAN ALİ SAK’TAN ÖNERİ

Genel Kurul’da konuşan Ali Sak, Almanya’da Türkçe dersinin durumu hakkında şunları söyledi:

“Türkçe dersleri büyük ölçüde ders programı içerisinde sınıf geçmeye etki edecek şekilde verilmiyor. Cazibesi olmayan, çocuklarımızın yorgun olduğu öğleden sonraları verilen derslere katılımın istediğimiz düzeyde olmamasına rağmen; derslere katılım sağlayacaklarını belirten birçok okulda öğretmen olmayışı bahanesiyle dersler verdirilmemekte. Bunun için öğretmen yetiştirecek fakültelerin yaygınlaştırılması yönündeki çalışmalarımıza bütün eyaletlerde hız vereceğiz. Bu fakültelerden yeterli sayıda öğretmen yetiştirilene kadar, Türkiye’den getirilecek öğretmenlerle soruna geçici çözüm bulunabilinir.”