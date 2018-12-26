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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İbrahim ERGÜL / DUISBURG
26.12.2018 - 10:48, Son Güncelleme:

‘Türkçe bilmeyen çocuklarımız var’

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‘Türkçe bilmeyen çocuklarımız var’

Almanya’nın Duisburg şehrinde, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi olarak bilinen Kültür ve Diyalog Derneği’ndeki toplantıya katılan T.C. Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Cemal Yıldız Türk çocuklarının ve ailelerin eğitim sürecinde yaşadığı sorunları anlattı.

DUSSELDORF Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Hacer Özdoğan, Essen ve Münster Başkonsoloslukları eğitim ataşeliklerini temsilen ise Mustafa T. Aksu ve Necmettin Güler, müşavirin programlarına eşlik etti. Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Cemal Yıldız yeni bir proje hazırladıklarını, projenin 13 başkonsoloslukta STK destekli olacağını ve Türkçe ağırlıklı projenin hayata geçirilebilmesi için Ankara’dan bir milyon 230 bin euroluk bütçe istendiğini açıkladı.

‘AİLELERE ULAŞMAK İSTİYORUZ’
Eğitim sorunları eyaletten, eyalete değiştiğini dile getiren Yıldız: ”Türk çocuklarının Alman okullarındaki akademik başarıları bizim için önem teşkil ediyor. Daha da artırılması için çalışmalar yapılıyor. Türk çocuklarının anadil eğitimleri bizim için önemli. Her eyaletin kendi özelliğine göre STK’larla birlikte çözüm önerileri üzerinde duruyoruz. Ayrıca ailelerin eğitime duyarlılığı bizim için önemli. Türkçe anadil olmasının yanında aynı zamanda kültür dersi bizim için. Türk kültürü, Türk tarihini çocuklarımıza aktarmaya çalışıyoruz. Maalesef hiç Türkçe bilmeyen çocuklarımız var. Onların ailelerininde Türkçe konuşmaları konusunda bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz” dedi.

‘Türkçe bilmeyen çocuklarımız var’

‘ÖNCELİK TÜRKÇE’NİN OKULLARDA VERİLMESİ’
Yıldız, Türkçe derslerinin bazı eyaletlerde ders saatleri dışına atılmasıyla ilgili de şunları söyledi: ”Milli Eğitim Bakanlığı ile doğrudan alakası olmayan bir çalışma. YTB’nin farklı çalışmaları var, STK’larla yapılan çalışmalardan biri de Türkçe. Türkçe için bir fon ayrılmış, fondan kaç STK’nın faydalandığını bilmiyorum. Biz hiçbir öğretmenimizi buralarda görevlendirmiyoruz. Ancak faydalı bir çalışma. Bunların ilave kurs olarak değerlendirilmesi gerekir. Farklı değerlendirmelere şahsen katılmıyorum. Bizim önceliğimiz Türkçe derslerinin okullarda yapılması ve öğrenci sayısının artırılması.” Türkçe derslerinin en yoğun NRW eyaletinde verildiğini açıklayan Düsseldorf Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Hacer Özdoğan, ”Okullardaki Türkçe dersinin yaygınlaştırılması ve kurumsallaşması için çaba sarf ediyoruz. YTB’nin sunduğu Türkçe dersi projesinin okullardaki Türkçe dersine alternatif gibi algılanması söz konusu olmamalı” dedi.

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