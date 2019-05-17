Türk vekil herkesi meclise davet etti
Hessen Parlamentosu’nun FDP’li milletvekili Yankı Pürsün, eyalette yaşayan herkesi meclise davet etti. Davete katılmak isteyenlerle bir araya gelip talep ve sorunları dinleyecek olan Pürsün, otobüslerle meclise taşıyacağı misafirlerine meclis turu yaptırıp, ikramlarda bulunacak.
ALMANYA’nın Hessen Eyalet Parlanemtosu’nun FDP’li Milletvekili Yankı Pürsün, herkesi meclise davet etti. Pürsün‘ün davetine katılmak isteyenler, Frankfurt‘taki seçim bürosuna e-mail ile (karger@julis.de) başvurabilecek. 21 Mayıs Salı günü gerçekleşecek davet, saat 13.30‘da Frankfurt Garı‘nda başlayacak. Otobüsle eyalet başkeni Wiesbaden‘a götürülecek olan misafirler, Eyalet Meclisi‘yle ilgili sunumun ardından, ziyaretçi sıralarından meclis toplantısını izleyecek. Davetliler Pürsün ile bir araya gelip sorularını ya da taleplerini doğrudan kendisine yöneltebilecek. Wiesbaden Ratskeller‘deki ikramdan sonra Frankfurt‘a dönüş saati 22.00‘de olacak.
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