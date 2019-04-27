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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
27.04.2019 - 13:47, Son Güncelleme:

Türk ve Müslümanların azınlık sayılması için kampanya başlatıldı

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Türk ve Müslümanların azınlık sayılması için kampanya başlatıldı

Bulgaristan’da üyelerinin çoğunu Türklerin oluşturduğu DOST Partisi, 26 Mayıs’ta yapılacak AP seçimleri için kampanyasını başlattı. Parti, Türk ve Müslümanların ‘resmi azınlık’ olarak tanınması için bir de imza kampanyası başlattı.

BULGARİSTAN’In Kırcaali şehrinde kampanyayı açan Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar Partisi (DOST) Genel Başkanı Lütvi Mestan, Osmanlı-Rus savaşı sonrası Bulgaristan’ın en hassas konusunun bu topraklarda yaşayan azınlıklar olduğunu söyledi. Mestan, 1989 yılında ülkedeki Türk ve Müslümanların isimlerinin değiştirilmesine yönelik asimilasyon girişimlerinin tekrar yaşanmaması için, Türk ve Müslümanlara ‘Ulusal Azınlık Statüsü’ verilmesi konusunda başlattıkları imza kampanyasına da ilk imzayı attı. 

Mestan, “Partimiz bugün tarihi bir sorumluluk aldı. Türklerin ve Müslümanların ‘resmi azınlık’ olarak tanınması için ilk imzayı attım. Artık bu yoldan dönüş yok. Bizim için Bulgaristan tabii ki vatan, ancak biz biraz daha zenginiz, çünkü anavatanımız da var” diye konuştu.
Nüfusu 7 milyonun altında inen ülkede yaklaşık 1,5 milyon Türk ve Müslüman yaşıyor.

Türk ve Müslümanların azınlık sayılması için kampanya başlatıldı

17 KİŞİLİK ADAY LİSTESİ VAR
Bulgaristan Ulusal Parlamentosunda temsili bulunmayan DOST partisi, 26 Mayıs’ta yapılacak AP seçimleri için 17 kişilik aday listesinde Türk ve Müslümanlara geniş yer verdi. Listenin ilk sırasıda yer alan Bülent Hasanov, ulusal azınlık statüsünün tanınmasına ilişkin kampanyaya gururla imza attığını söyledi. Hasanov, “Avrupa’nın en yüksek makamlarında sesimizi duyurmak istiyoruz. Tüm bilgi ve yeteneklerimi, Bulgaristan’daki Türkler için harcayacağım” dedi.

BULGARİSTAN’IN MANDELASI
Listede ikinci sıradan aday olan Üzcan Turgut Adalı da Bulgaristan’da 1989 yılında sona eren komünizm rejiminin en büyük muhaliflerinden biri olan ve siyasi mahkum olarak 23 yıl hapis yatmış dedesi Nuri Adalı’nın izinden yürüdüğünü söyledi. ‘Bulgaristan’ın Nelson Mandela’sı’ olarak tanınan Nuri Adalı’nın torunu Adalı, “Sesimizi duyurabilmek için birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var” dedi.
Partinin Gençlik Kolu Başkanı Taner Alimolla da Bulgaristan Türk ve Müslümanlarına ulusal azınlık statüsünün verilmesi için başlatılan kampanyaya, Türkiye’de yaşayan soydaşların da destek vermeleri çağrısında bulundu.

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