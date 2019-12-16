Türk üniversiteleri Mannheim’da tanıtıldı

T.C. Ticaret Bakanlığı ve Yök Başkanlığı’nın desteğiyle, Uluslararası Öğrenci Hizmetleri Derneği’nin (ISSA) ‘Türk Üniversiteleri Tanıtım Platformu’ tarafından organize edilen ve iki gün süren fuar, Mannheim Maritim Otel’de gerçekleştirildi. Vakıf üniversitelerinden Yaşar Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi’nin yanı sıra devlet üniversitelerinden Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Harran Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi fuarda, rektörler ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanları tarafından temsil edildi.





İSTEDİKLERİ BÖLÜMDE EĞİTİM FIRSATI

Yurtdışında İran, Tunus, Fas ve Kazakistan’da yaklaşık 20 uluslararası eğitim fuarı düzenlediklerini belirten ISSA Başkanı Dr. Dursun Aydın, bu fuarın Almanya’daki 5’inci Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı olduğunu söyledi. Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızı Türk üniversitelerinde okuma fırsatları hakkında bilgilendirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Aydın, “Gençlerimizin birçoğu Almanya’da istediği bölümde okuma imkanı bulamamaktadır. Bunun yanı sıra son yıllarda artan sosyo-kültürel zorluklarla karşılaştıkları için anavatanda eğitim görme isteklerinde artış izleniyor. 2019 yılı itibariyle Almanya’dan gelip, Türkiye’de okuyan öğrenci sayısı 4 bine yaklaşmış ve her gün bu sayı artmaktadır. Gençlerimiz, istedikleri bölümlerde lisans, yüksek lisans, doktora hatta Erasmus değişim programlarıyla anavatanda eğitim görebilirler. Bu süreç içinde kendi kültürünü ve dilini tazeleme fırsatını da yakalayacaklar” dedi.





BAŞKONSOLOSTAN ZİYARET

Dr. Dursun Aydın ayrıca, devlet üniversitelerine girişlerin YÖS sınavı, vakıf üniversitelerine ise diploma not ortalamasıyla yapıldığını ifade ederek, kayıt için gerekli belgeler ve burs imkanları için de issa.org.tr adresinden bilgi alınabileceğini belirtti. Üniversitelerde Tıp Fakültesi’nden diş hekimliğine, Hukuk Fakültesi’nden mühendisliğe, Sivil Havacılık’tan güzel sanatlara, İşletme Fakültesi’nden Fen Fakültesi’ne kadar her bölümde ön lisans, lisans programları, yüksek lisans ve doktora programları için imkanların sunulduğunu belirten yetkililer, ilgilenen gençlerin üniversitelerin internet sitelerinden yararlanabileceğini ifade ettiler. T.C. Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu da fuarı ziyaret ederek, üniversitelerin tanıtım stantlarında rektörler ve uluslararası bölüm başkanlarından bilgi aldı.











