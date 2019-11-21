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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: Ali Varlı
21.11.2019 - 15:31, Son Güncelleme:

‘Türk toplumunda askere gidenler gurur kaynağıdır’

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‘Türk toplumunda askere gidenler gurur kaynağıdır’

Berlin Futbol Federasyonu (BFV) Uyum Sorumlusu Mehmet Matur, Berlin Türk Spor Merkezi’nin (TSM) düzenlediği etkinlikte Almanya’daki Türkiye kökenli futbolcuların karşılaşmalarda asker selamı vermesi ve bu konuda ülkede yaşanan tartışmaya değerlendirmede bulundu.

FEDARASYON yetkililerinin, asker selamıyla ilgili tartışma başladığında kendisinden görüş talep ettiklerini belirten Matur, Türk insanının üniformaya sevgi duyması ve askere gidenlerin aile içinde gurur kaynağı olması gibi Türkiye’de askerlere yönelik bakış açısını anlattığını söyledi. Bunları anlattıktan sonra Berlin’de bu sürecin diğer eyaletlere göre daha sakin geçmesinin sağlandığını kaydeden Matur, şöyle konuştu: “Almanların Türk kökenli gençlerin iki kültürlü olduğunu anlaması lazım. Bunu anlamakta niye zorluk çekiyorlar ben de anlamıyorum. Entegrasyon çift taraflı olur. Almanların kendilerini aşması lazım. Biz bir adım attığımızda onların da bir adım atması lazım.”

‘Türk toplumunda askere gidenler gurur kaynağıdır’
‘NE ZAMAN KENDİMİZİ KABUL ETTİRECEĞİZ’
“Türkiye kökenli gençler okulda, evin dışında Almanca konuşuyor, kulüplerde Alman disipliniyle çalışıyor, ancak eve geldiklerinde Türkçe konuşuyorlar, Türk mekanlarında eğleniyorlar. Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çekildikten sonra da Almanya’da tartışmalar yaşandı. Bunlar büyütülecek şeyler değil. Cumhurbaşkanı ile fotoğraf çektirmekten daha doğal bir şey olamaz. Alman toplumunun bu tür olaylara tepki göstermesi Türkiye kökenli gençlerde hayal kırıklığı yaratıyor. Gençler, ‘Biz Almanlara ne zaman kendimizi kabul ettireceğiz’ diyorlar. Biz niye savunmaya geçip kendimizi anlatmak zorundayız.”

‘ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK FUTBOL İÇİN DE İYİDİR’
“Kültürünü, dinini bıraksın, her şeyi terk etsin, Alman olsun, onlar gibi yaşasın... Bunu kimse isteyemez. Bunu kimse yapmaz. Çok kültürlülük ve çeşitlilik futbol için de iyidir, toplum için de. Bu tür tartışmalardan dolayı uyum alanında ilerleme sağlanamadı, hatta geriye doğru adımlar atıldı. Bu, Alman toplumundan kaynaklanıyor; pireyi deve yapmalarından dolayı. İki ay önce Almanya Futbol Federasyonu Başkanlığı seçimi yapıldı. Ben Berlin Eyaleti’nin delegesiydim. Federasyonlarda ve kurumlarda daha fazla göçmen kökenli yer almalı.”

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