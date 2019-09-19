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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Orhan GEDİK / MÜNİH
19.09.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

Türk taksicilerden ‘FreeNow’ isyanı! 2250 kişiden toplu istifa

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Türk taksicilerden ‘FreeNow’ isyanı! 2250 kişiden toplu istifa

2011’den bu yana internet üzerinden ortak çalıştıkları ‘MyTaxi’ isimli şirketin BMW ve Mercedes’le anlaşarak ‘FreeNow’ isimli şirket üzerinden iş yapması, Almanya’nın Münih kentindeki taksicileri isyan ettirdi. Çoğunluğunu Türk taksi şirketleri ve sürücülerinin oluşturduğu 850 araç sahibi ve bin 400 taksici topluca istifa etti.

TOPLU istifa sonrası taksiciler adına açıklama yapan Murat Kılıçsaymaz, Florian Bachmann ve Gregor Beiner, şunları söyledi: “İddiaya göre söz konusu şirket 8 yılda Avrupa genelinde 26 milyon müşteri kapasitesine ulaştı ve artık ‘Uber’ isimli ünlü taksi kiralama şirketi gibi bir yapılanmaya gitti. Böyle olunca da normal taksicilik belgesine sahip olanlar müşteri kaybı yaşamaya başladı. Çünkü, ‘FreeNow’ isimli şirket, internet üzerinden müşterilerini başka özel araçlara yönlendirmeye başladı. Biz de Münihli taksiciler olarak para kazanamadığımız için şirketten topluca istifa ettik.”

Türk taksicilerden ‘FreeNow’ isyanı 2250 kişiden toplu istifa

Murat Kılıçsaymaz, Florian Bachmann, Gregor Beiner (soldan sağa)

8 yıldır çalıştıkları şirketin bu şekilde çalışmaya başlamasıyla büyük ölçüde müşteri kaybettiklerini açıklayan Türk taksicilerden Eyüp Tanrıverdi, Üstün Alkan, Erkan Kılıç ve Ertekin Koçer de, FreeNow şirketinin taksicilik belgesi olmayanlara iş verdiğini bu yüzden de çalışmama kararı aldıklarını ve istifa ettiklerini söylediler. Münih’te hâlâ 3 bin 450 civarında taksi bulunuyor.Türk taksicilerden ‘FreeNow’ isyanı 2250 kişiden toplu istifa

Taksici Üstün Aslan, FreeNow şirketinin, normal taksi fiyatının pahalı ancak kendilerinin daha ucuz hizmet verdiklerini lanse ederek haksız rekabet ortamı yarattığını söyledi.

 

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