Türk taksicilerden ‘FreeNow’ isyanı! 2250 kişiden toplu istifa
2011’den bu yana internet üzerinden ortak çalıştıkları ‘MyTaxi’ isimli şirketin BMW ve Mercedes’le anlaşarak ‘FreeNow’ isimli şirket üzerinden iş yapması, Almanya’nın Münih kentindeki taksicileri isyan ettirdi. Çoğunluğunu Türk taksi şirketleri ve sürücülerinin oluşturduğu 850 araç sahibi ve bin 400 taksici topluca istifa etti.
TOPLU istifa sonrası taksiciler adına açıklama yapan Murat Kılıçsaymaz, Florian Bachmann ve Gregor Beiner, şunları söyledi: “İddiaya göre söz konusu şirket 8 yılda Avrupa genelinde 26 milyon müşteri kapasitesine ulaştı ve artık ‘Uber’ isimli ünlü taksi kiralama şirketi gibi bir yapılanmaya gitti. Böyle olunca da normal taksicilik belgesine sahip olanlar müşteri kaybı yaşamaya başladı. Çünkü, ‘FreeNow’ isimli şirket, internet üzerinden müşterilerini başka özel araçlara yönlendirmeye başladı. Biz de Münihli taksiciler olarak para kazanamadığımız için şirketten topluca istifa ettik.”
Murat Kılıçsaymaz, Florian Bachmann, Gregor Beiner (soldan sağa)
8 yıldır çalıştıkları şirketin bu şekilde çalışmaya başlamasıyla büyük ölçüde müşteri kaybettiklerini açıklayan Türk taksicilerden Eyüp Tanrıverdi, Üstün Alkan, Erkan Kılıç ve Ertekin Koçer de, FreeNow şirketinin taksicilik belgesi olmayanlara iş verdiğini bu yüzden de çalışmama kararı aldıklarını ve istifa ettiklerini söylediler. Münih’te hâlâ 3 bin 450 civarında taksi bulunuyor.
Taksici Üstün Aslan, FreeNow şirketinin, normal taksi fiyatının pahalı ancak kendilerinin daha ucuz hizmet verdiklerini lanse ederek haksız rekabet ortamı yarattığını söyledi.
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