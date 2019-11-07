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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Göksel Divarcı
07.11.2019 - 16:21, Son Güncelleme:

Türk takımlarının Avrupa'daki faciaları

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Türk takımlarının Avrupa'daki faciaları

Temsilcilerimiz özellikle son dönemde Avrupa'da aldığı sonuçlar ile hayatımızdan çıkartmak isteyeceğimiz anlara yol açıyor. Bazılarını sizler için listeledik.

Türk takımlarının Avrupadaki faciaları

Real Madrid 6-0 Galatasaray

UEFA Şampiyonlar Ligi 2019-2020

Türk takımlarının Avrupadaki faciaları

Bayern Münih 5 - 0 Beşiktaş

UEFA Şampiyonlar Ligi 2017/2018 sezonu

Türk takımlarının Avrupadaki faciaları

Galatasaray-Östersunds 2017/18

Türk takımlarının Avrupadaki faciaları

Fenerbahçe-Vardar 2017/18

Türk takımlarının Avrupadaki faciaları

LIVERPOOL FACİASI, 8-0
Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi 1. tur A Grubu'nda Liverpool ile İngiltere'de rövanşa çıkmış ve siyah-beyazlı ekip İngiltere'den 8-0 gibi çok ağır bir yenilgiyle ayrılmıştı.

Türk takımlarının Avrupadaki faciaları

Galatasaray 1 - 6 Real Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi 2013/2014 sezonu

Türk takımlarının Avrupadaki faciaları

Dinamo Kiev 6 - 0 Beşiktaş
UEFA Şampiyonlar Ligi 2016/2017 sezonu

Türk takımlarının Avrupadaki faciaları

Fenerbahçe - Young Boys

Sarı-lacivertli ekip benzer bir sürpriz vedayı 2010/2011 sezonunda bu kez UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda yaşadı. İsviçre'nin orta halli ekiplerinden Young Boys ile eşleşen Fenerbahçe ilk maçta rakibi ile İsviçre'de 2-2 berabere kalmıştı. İstanbul'a tur avantajıyla dönen ve otoritelere göre tura çok yakın olan temsilcimiz, İstanbul'da rakibine karşı 1-0'lık sürpriz bir yenilgi alıp Avrupa'ya veda etti.

Türk takımlarının Avrupadaki faciaları

Galatasaray - Trömsö 2005-2006
2005/2006 sezonunda Galatasaray o günkü adıyla UEFA Kupası 1. turunda Norveç'in vasat takımlarından Tromso ile eşleşti. Norveç Eliteserien'de mücadele eden ve Kuzey Kutup Daire'sinin içerisinde yer alan Tromso'da oynanan ilk maçı, çamur deryasına benzer bir sahada Galatasaray 1-0 kaybetmişti. Ali Sami Yen'de oynanan rövanşta turu geçmesi beklenen sarı-kırmızılı takım, burada da sahadan 1-1'lik skorla ayrılınca kupaya veda etmişti.

Türk takımlarının Avrupadaki faciaları

Trömsö faciası
Galatasaray rövanş maçında ise rakibiyle 1-1 berabere kalıp elenmişti. Galatasaray adına bu seri "Tromsö Faciası" olarak literatüre geçmişti. Tudor da Östersunds maçı öncesi 4-0 kaybetseler bile turu geçeceklerini ifade etmişti.

Türk takımlarının Avrupadaki faciaları

Karpaty Lviv (2010-11)
Galatasaray, Tromso sonrası en büyük sürprizlerinden birine 2010/2011 sezonunda Ukrayna'nın zayıf temsilcisi Karpaty Lviv karşısında imza attı. Arda Turan, Milan Baros, Harry Kewell'ın kadroda olduğu Galatasaray, zayıf rakibi ile İstanbul'da 2-2 berabere kalmış ve tur şansını rövanşa bırakmıştı. Ukrayna'da çok zorlanan Galatasaray 90. dakikada Aydın Yılmaz'ın golüyle öne geçmişti. Ancak aynı dakikada yediği golle Galatasaray sahadan 1-1'lik beraberikle ayrıldı ve kupaya veda etti.

Türk takımlarının Avrupadaki faciaları

Leeds United 6 - 0 Beşiktaş
UEFA Şampiyonlar Ligi 2000/2001 sezonu

Türk takımlarının Avrupadaki faciaları

Beşiktaş - Club Brugge
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın son 16 turunda Belçika temilcisi Club Brugge'a iki maçta da kaybederek, elenmişti.

Türk takımlarının Avrupadaki faciaları

Beşiktaş - Valerenga
Club Brugge'e elenen Beşiktaş, benzer sürpriz sonuçlardan birine 1998/1999 sezonunda da imza atmıştı. Beşiktaş Norveç temsilcisi 2. turda Valerenga ile eşleşti. Temsilcimiz ilk maçta rakibine 1-0 kaybedip, turu İstanbul'a bıraktı. Beşiktaş asıl sürprizi de İstanbul'da gerçekleştirmişti. Siyah-beyazlılar ilk yarısını 3-0 önde kapattıkları maçta ikinci yarıda 3 gol yemiş ve karşılaşma 3-3 sona ermişti. Bu sonuçla Beşiktaş Avrupa kupalarına veda etmişti.

Türk takımlarının Avrupadaki faciaları

Trabzonspor - Videoton
Yakın tarihin en büyük hüsranlarından birine Trabzonspor imza atmıştı. 2012/2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi Play Off'larında Macar temsilcisi Videoton ile eşleşen Trabzonspor, iki maçta rakibine gol atamazken, ikinci maç sonunda temsilcimiz penaltılarda kaybederek Avrupa macerasına veda etti. Macaristan'ın önemli takımlarından olsa da Videoton'un bu başarısı ülke basınını bile şaşırtmıştı.

Türk takımlarının Avrupadaki faciaları

Sigma Olomouc - Fenerbahçe
1992/1993 sezonunda Fenerbahçe, UEFA Kupası'nda yakın tarihin en büyük yenilgilerinden birini Sigma Olomouc karşısında yaşarken, sarı-lacivertlilerin Avrupa macerası da erken sona ermişti. Çek rakibini İstanbul'da İsmail Kartal'ın golüyle 1-0 yenen Fenerbahçe, Çek Cumhuriyeti'nde rakibine 7-1 kaybederek Avrupa'ya veda etmişti.

Türk takımlarının Avrupadaki faciaları

Letonya - Türkiye
Kulüp takımlarımızın yaşadığ sürprizlere milli takımımızda yakın tarihte bir sürpriz ekledi. 2004 Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için play-off oynama hakkı kazanan millilerimiz, Letonya ile eşleşmişti. Herkesin favorisi olarak çıktığımız ilk maçta deplasmanda Letonya'ya 1-0 kaybettik. Türkiye, İstanbul'daki rövanşta 2-0 öne geçmesine rağmen 10 dakika içinde yediği gollerle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmış ve 2004 Avrupa Şampiyonası'na katılamamıştı.

Türk takımlarının Avrupadaki faciaları

Galatasaray 0 - 5 Chelsea
UEFA Şampiyonlar Ligi 1999/2000 sezonu

Türk takımlarının Avrupadaki faciaları

Werder Bremen 6 - 0 Antalyaspor
UEFA Avrupa Ligi 2001/2002 sezonu

Türk takımlarının Avrupadaki faciaları

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