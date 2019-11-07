Türk takımlarının Avrupa'daki faciaları
Temsilcilerimiz özellikle son dönemde Avrupa'da aldığı sonuçlar ile hayatımızdan çıkartmak isteyeceğimiz anlara yol açıyor. Bazılarını sizler için listeledik.
Real Madrid 6-0 Galatasaray
UEFA Şampiyonlar Ligi 2019-2020
Bayern Münih 5 - 0 Beşiktaş
UEFA Şampiyonlar Ligi 2017/2018 sezonu
Galatasaray-Östersunds 2017/18
Fenerbahçe-Vardar 2017/18
LIVERPOOL FACİASI, 8-0
Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi 1. tur A Grubu'nda Liverpool ile İngiltere'de rövanşa çıkmış ve siyah-beyazlı ekip İngiltere'den 8-0 gibi çok ağır bir yenilgiyle ayrılmıştı.
Galatasaray 1 - 6 Real Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi 2013/2014 sezonu
Dinamo Kiev 6 - 0 Beşiktaş
UEFA Şampiyonlar Ligi 2016/2017 sezonu
Fenerbahçe - Young Boys
Sarı-lacivertli ekip benzer bir sürpriz vedayı 2010/2011 sezonunda bu kez UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda yaşadı. İsviçre'nin orta halli ekiplerinden Young Boys ile eşleşen Fenerbahçe ilk maçta rakibi ile İsviçre'de 2-2 berabere kalmıştı. İstanbul'a tur avantajıyla dönen ve otoritelere göre tura çok yakın olan temsilcimiz, İstanbul'da rakibine karşı 1-0'lık sürpriz bir yenilgi alıp Avrupa'ya veda etti.
Galatasaray - Trömsö 2005-2006
2005/2006 sezonunda Galatasaray o günkü adıyla UEFA Kupası 1. turunda Norveç'in vasat takımlarından Tromso ile eşleşti. Norveç Eliteserien'de mücadele eden ve Kuzey Kutup Daire'sinin içerisinde yer alan Tromso'da oynanan ilk maçı, çamur deryasına benzer bir sahada Galatasaray 1-0 kaybetmişti. Ali Sami Yen'de oynanan rövanşta turu geçmesi beklenen sarı-kırmızılı takım, burada da sahadan 1-1'lik skorla ayrılınca kupaya veda etmişti.
Trömsö faciası
Galatasaray rövanş maçında ise rakibiyle 1-1 berabere kalıp elenmişti. Galatasaray adına bu seri "Tromsö Faciası" olarak literatüre geçmişti. Tudor da Östersunds maçı öncesi 4-0 kaybetseler bile turu geçeceklerini ifade etmişti.
Karpaty Lviv (2010-11)
Galatasaray, Tromso sonrası en büyük sürprizlerinden birine 2010/2011 sezonunda Ukrayna'nın zayıf temsilcisi Karpaty Lviv karşısında imza attı. Arda Turan, Milan Baros, Harry Kewell'ın kadroda olduğu Galatasaray, zayıf rakibi ile İstanbul'da 2-2 berabere kalmış ve tur şansını rövanşa bırakmıştı. Ukrayna'da çok zorlanan Galatasaray 90. dakikada Aydın Yılmaz'ın golüyle öne geçmişti. Ancak aynı dakikada yediği golle Galatasaray sahadan 1-1'lik beraberikle ayrıldı ve kupaya veda etti.
Leeds United 6 - 0 Beşiktaş
UEFA Şampiyonlar Ligi 2000/2001 sezonu
Beşiktaş - Club Brugge
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın son 16 turunda Belçika temilcisi Club Brugge'a iki maçta da kaybederek, elenmişti.
Beşiktaş - Valerenga
Club Brugge'e elenen Beşiktaş, benzer sürpriz sonuçlardan birine 1998/1999 sezonunda da imza atmıştı. Beşiktaş Norveç temsilcisi 2. turda Valerenga ile eşleşti. Temsilcimiz ilk maçta rakibine 1-0 kaybedip, turu İstanbul'a bıraktı. Beşiktaş asıl sürprizi de İstanbul'da gerçekleştirmişti. Siyah-beyazlılar ilk yarısını 3-0 önde kapattıkları maçta ikinci yarıda 3 gol yemiş ve karşılaşma 3-3 sona ermişti. Bu sonuçla Beşiktaş Avrupa kupalarına veda etmişti.
Trabzonspor - Videoton
Yakın tarihin en büyük hüsranlarından birine Trabzonspor imza atmıştı. 2012/2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi Play Off'larında Macar temsilcisi Videoton ile eşleşen Trabzonspor, iki maçta rakibine gol atamazken, ikinci maç sonunda temsilcimiz penaltılarda kaybederek Avrupa macerasına veda etti. Macaristan'ın önemli takımlarından olsa da Videoton'un bu başarısı ülke basınını bile şaşırtmıştı.
Sigma Olomouc - Fenerbahçe
1992/1993 sezonunda Fenerbahçe, UEFA Kupası'nda yakın tarihin en büyük yenilgilerinden birini Sigma Olomouc karşısında yaşarken, sarı-lacivertlilerin Avrupa macerası da erken sona ermişti. Çek rakibini İstanbul'da İsmail Kartal'ın golüyle 1-0 yenen Fenerbahçe, Çek Cumhuriyeti'nde rakibine 7-1 kaybederek Avrupa'ya veda etmişti.
Letonya - Türkiye
Kulüp takımlarımızın yaşadığ sürprizlere milli takımımızda yakın tarihte bir sürpriz ekledi. 2004 Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için play-off oynama hakkı kazanan millilerimiz, Letonya ile eşleşmişti. Herkesin favorisi olarak çıktığımız ilk maçta deplasmanda Letonya'ya 1-0 kaybettik. Türkiye, İstanbul'daki rövanşta 2-0 öne geçmesine rağmen 10 dakika içinde yediği gollerle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmış ve 2004 Avrupa Şampiyonası'na katılamamıştı.
Galatasaray 0 - 5 Chelsea
UEFA Şampiyonlar Ligi 1999/2000 sezonu
Werder Bremen 6 - 0 Antalyaspor
UEFA Avrupa Ligi 2001/2002 sezonu
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