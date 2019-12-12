Türk takımlarının aldığı en farklı mağlubiyetler

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Real Madrid hezimetinin ardından PSG'ye de farklı yenildi. Grubunu 2 puanla son sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, böylece Avrupa defterini erken kapatmış oldu. Galatasaray'ın bu sezon aldığı farklı yenilgiler, akıllara Türk takımlarının Avrupa'da aldığı en farklı mağlubiyetleri getirdi.

İşte o hezimetlerden bazıları:

1860 Münih 9-1 Göztepe

Liverpool 8-0 Beşiktaş

Sigma Olomouc 7-1 Fenerbahçe

Benfica 7-0 Fenerbahçe

Leeds United 6-0 Beşiktaş

Bayern Münih 6-0 Galatasaray

Real Madrid 6-0 Galatasaray

PSG 5-0 Galatasaray