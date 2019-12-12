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Avrupa
12.12.2019 - 13:22, Son Güncelleme:

Türk takımlarının aldığı en farklı mağlubiyetler

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Türk takımlarının aldığı en farklı mağlubiyetler

Galatasaray'ın PSG'ye 5-0 yenilmesinin ardından akıllara Türk takımlarının Avrupa'da aldığı en farklı mağlubiyetler geldi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Real Madrid hezimetinin ardından PSG'ye de farklı yenildi. Grubunu 2 puanla son sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, böylece Avrupa defterini erken kapatmış oldu.

Türk takımlarının aldığı en farklı mağlubiyetler
Galatasaray'ın bu sezon aldığı farklı yenilgiler, akıllara Türk takımlarının Avrupa'da aldığı en farklı mağlubiyetleri getirdi.

İşte o hezimetlerden bazıları:

1860 Münih 9-1 Göztepe
Liverpool 8-0 Beşiktaş
Sigma Olomouc 7-1 Fenerbahçe
Benfica 7-0 Fenerbahçe
Leeds United 6-0 Beşiktaş
Bayern Münih 6-0 Galatasaray
Real Madrid 6-0 Galatasaray
PSG 5-0 Galatasaray

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