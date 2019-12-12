Türk takımlarının aldığı en farklı mağlubiyetler
Galatasaray'ın PSG'ye 5-0 yenilmesinin ardından akıllara Türk takımlarının Avrupa'da aldığı en farklı mağlubiyetler geldi.
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Real Madrid hezimetinin ardından PSG'ye de farklı yenildi. Grubunu 2 puanla son sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, böylece Avrupa defterini erken kapatmış oldu.Galatasaray'ın bu sezon aldığı farklı yenilgiler, akıllara Türk takımlarının Avrupa'da aldığı en farklı mağlubiyetleri getirdi.
İşte o hezimetlerden bazıları:
1860 Münih 9-1 Göztepe
Liverpool 8-0 Beşiktaş
Sigma Olomouc 7-1 Fenerbahçe
Benfica 7-0 Fenerbahçe
Leeds United 6-0 Beşiktaş
Bayern Münih 6-0 Galatasaray
Real Madrid 6-0 Galatasaray
PSG 5-0 Galatasaray
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle