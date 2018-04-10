Türk STK’lardan İsviçre yetkililerine ‘Engelleyin’ çağrısı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriTürk STK’lardan İsviçre yetkililerine ‘Engelleyin’ çağrısı
GeriAvrupa Türk STK’lardan İsviçre yetkililerine ‘Engelleyin’ çağrısı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Avrupa
AA
10.04.2018 - 12:09, Son Güncelleme:

Türk STK’lardan İsviçre yetkililerine ‘Engelleyin’ çağrısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türk STK’lardan İsviçre yetkililerine ‘Engelleyin’ çağrısı

İsviçre’de Türkiye kökenlileri kurduğu sivil toplum kuruluşları (STK), Zeytin Dalı Harekatı’nı bahane ederek ülkenin farklı kentlerinde huzursuzluk çıkaran terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının yasa dışı eylemlerine son verilmesi çağrısında bulundu.

İSVİÇRE’nin başkenti Bern’de geçen cumartesi izinsiz gösteri düzenleyen terör örgütü YPG/PKK yandaşlarına, polisin plastik mermilerle müdahale ederek dağıtması İsviçre basınında geniş yer aldı. Gazeteler, Bern’deki şiddet olaylarını ‘vandalizm’ ve ‘kaos’ başlıklarıyla okuyucularına aktardı. Bern’in yanı sıra Zürih, Basel, Cenevre ve Lozan gibi başlıca kentlerde ve havaalanlarında aylardır izinsiz gösteri düzenleyen terör örgütü yandaşları, ilk kez polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. 

Bern Kanton Polisi yetkilileri, Bern’deki yasa dışı eyleme katılan YPG/PKK yandaşlarının dağıtılması için plastik mermiler kullanıldığını doğruladı.
Polis yetkilileri, başkentteki izinsiz eylemin yüz binlerce İsviçre frankı zarara yol açtığını ve 63’ü kadın 239 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Terör yandaşlarının ellerindeki meşaleler, sprey boyalar, piroteknik ürünler ve diğer objelerle binalara ve tramvaylara zarar verdiğini dile getiren polis, Bern’de toplu ulaşımın da aksadığını kaydetti.

UETD: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ
Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) İsviçre Başkanı Murat Şahin, İsviçre makamlarına seslenerek, Zeytin Dalı Harekatı’nı bahane ederek aylardır huzursuzluk oluşturan terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının yasa dışı eylemlerine son verilmesi çağrısı yaptı. Şahin, “Bern Kanton Polisinin terör örgütü yandaşlarının yasa dışı gösterisine izin vermemesini memnuniyetle karşılıyoruz. İsviçre makamlarının gelecekte de ülkedeki 100 binden fazla Türk vatandaşının huzurunu kaçıracak bu tür yasa dışı terör destekçisi eylemlere izin vermemesini temenni ediyoruz” diye konuştu.

PKK REKLAMLARINA İZİN VERİLMİŞTİ
İsviçre’de faaliyet gösteren 92 dernek ve 13 federasyonun çatı organizasyonu olan İsviçre Türk Toplumu (İTT) Başkanı Levent Karaağaç da geçen ocak ayında, İsviçre’de bölücü terör örgütü PKK’nın reklamlarına panolarında izin veren İsviçre Federal Demiryollarının (SBB), İTT’nin terörün kurbanlarına dikkati çeken ilan talebini ise reddettiğini anımsattı. İTT Başkanı Karaağaç, İsviçre makamlarının düşünce ve ifade özgürlüğüne sansür uyguladığına dikkati çekerek, “İsviçre genelinde çeşitli grupların bir teröristin serbest bırakılması için yaptıkları siyasi çağrılar ve gösteriler her zaman karşılık buluyor. Bu yaklaşım tarzı İsviçre’deki hassasiyetlere ve barış içinde yaşama iradesine zarar vermiştir” dedi.
Türk STK’leri olarak İsviçre’de barış içinde yaşamayı talep ettiklerini ve yaşadıkları ülkenin kalkınmasına katkılarını sürdüreceklerini vurgulayan Karaağaç, şunları kaydetti:
“Diğer yandan Türkiye’ye demokrasi dışı yöntemlerle müdahale çabalarına kararlılıkla karşı çıkmaya devam edeceğimizi ve Türkiye’nin birlik ve bütünlüğüne gelebilecek her türlü darbeye karşı tek yürek, tek millet olarak büyük bir cesaretle direnmeye devam edeceğimizi belirtiriz.”

POLİS İLK KEZ SERT MÜDAHALE ETMİŞTİ
Cumartesi akşam saatlerinde yaklaşık 400 YPG/PKK yandaşı, Bern Tren İstasyonu’ndan Parlamento Meydanı’na yürüyüşe geçmiş, Bern sokaklarını birbirine katmıştı. YPG/PKK yandaşlarına polis ilk defa sert müdahalede bulunmuş, 239 kişiyi gözaltına almıştı. Terör yandaşları kimlik bilgileri ve adresleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Uyarı grevi Almanya’yı kilitledi

Kendisini darp eden polise dava açıyor

TBMM heyeti, Berlin’de Koca Sinan’da başladı

’Biz politikacılar halktan kopuk yaşıyoruz’