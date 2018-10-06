Türk siyasetçi aşırı sağa karşı ilaç üretti: Arif-T Direkt

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriTürk siyasetçi aşırı sağa karşı ilaç üretti: Arif-T Direkt
GeriAvrupa Türk siyasetçi aşırı sağa karşı ilaç üretti: Arif-T Direkt
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
06.10.2018 - 18:12, Son Güncelleme:

Türk siyasetçi aşırı sağa karşı ilaç üretti: Arif-T Direkt

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türk siyasetçi aşırı sağa karşı ilaç üretti: Arif-T Direkt

14 Ekim Pazar günü Almanya'nın Bavyera eyaletinde yapılacak seçimlere SPD'den aday olan milletvekili Arif Taşdelen, aşırı sağa karşı hazırladığı Arif-T Direkt adlı ilacını halka dağıtarak onları mizah yoluyla uyarmayı hedefliyor.

SPD'nin Bavyera Milletvekili Arif Taşdelen, gelecek hafta sonu yapılacak Bavyera seçimleri öncesi halkı aşırı sağa karşı uyarmak amacıyla ilaç kutusu şeklinde ve aşırı sağa karşı reçetenin yer aldığı bir afiş hazırlattı. Afiş Nürnberg'teki Plärrer Metro İstasyonu girişine asılırken kampanya için ilaç kutusu şeklinde üretilen ve içerisinde tatlı bir yiyeceğin bulunduğu 'Arif-T Direkt' adlı ilaç kutularının bir yüzüne 'sağcı popülizme ve diğer baş ağrılarına karşı' diğer yüzüne ise 'Arif-T doğrudan eyalet meclisine. Arif-T artan sağcı populizme ve AfD’nin ucuz taklidine karşı iyi bir reçete. Etkili ve uyumlu. Tavsiye edilebilir“ ifadeleri yazıldı. 

2 BİN 500 İLAÇ KUTUSU DAĞITACAK

Hazırlattığı 2 bin 500 'Arif-T' ilacını Nürnberg halkına dağıtmayı hedefleyen Taşdelen, "Son haftalarda aşırı sağ endişelerini dile getiren yüzlerce insanlarla karşılaştım. Boş durmak istemedim. İnsanların işaret parmağı yerine bazen mizahla olaya daha  olumlu yaklaştığını bildiğim için Arif-T Direkt'i ürettik. Radikallerin ülkemizin geleceğini ele geçirmesine izin vermemek için mümkün olan her şeyi yapmak istiyorum" dedi. 'Arif-T Direkt' ilacı için videolar da hazırlatan Taşdelen, bunları sosyal medya hesaplarından paylaşarak  insanları aşırı sağa karşı uyarıyor.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı, Almanya'yı böyle uyarmış: O zaman siz Can Dündar'la toplantı yapın

Türk siyasetçi aşırı sağa karşı ilaç üretti: Arif-T Direkt

Avusturya'da sürpriz ayrılık! "Entrika ve küçük oyunlardan yoruldum" dedi ve siyaseti bıraktı

Bakan Pekcan: Almanya’yla engel duvarlarını yıkacağız