Türk siyasetçi aşırı sağa karşı ilaç üretti: Arif-T Direkt
14 Ekim Pazar günü Almanya'nın Bavyera eyaletinde yapılacak seçimlere SPD'den aday olan milletvekili Arif Taşdelen, aşırı sağa karşı hazırladığı Arif-T Direkt adlı ilacını halka dağıtarak onları mizah yoluyla uyarmayı hedefliyor.
SPD'nin Bavyera Milletvekili Arif Taşdelen, gelecek hafta sonu yapılacak Bavyera seçimleri öncesi halkı aşırı sağa karşı uyarmak amacıyla ilaç kutusu şeklinde ve aşırı sağa karşı reçetenin yer aldığı bir afiş hazırlattı. Afiş Nürnberg'teki Plärrer Metro İstasyonu girişine asılırken kampanya için ilaç kutusu şeklinde üretilen ve içerisinde tatlı bir yiyeceğin bulunduğu 'Arif-T Direkt' adlı ilaç kutularının bir yüzüne 'sağcı popülizme ve diğer baş ağrılarına karşı' diğer yüzüne ise 'Arif-T doğrudan eyalet meclisine. Arif-T artan sağcı populizme ve AfD’nin ucuz taklidine karşı iyi bir reçete. Etkili ve uyumlu. Tavsiye edilebilir“ ifadeleri yazıldı.
2 BİN 500 İLAÇ KUTUSU DAĞITACAK
Hazırlattığı 2 bin 500 'Arif-T' ilacını Nürnberg halkına dağıtmayı hedefleyen Taşdelen, "Son haftalarda aşırı sağ endişelerini dile getiren yüzlerce insanlarla karşılaştım. Boş durmak istemedim. İnsanların işaret parmağı yerine bazen mizahla olaya daha olumlu yaklaştığını bildiğim için Arif-T Direkt'i ürettik. Radikallerin ülkemizin geleceğini ele geçirmesine izin vermemek için mümkün olan her şeyi yapmak istiyorum" dedi. 'Arif-T Direkt' ilacı için videolar da hazırlatan Taşdelen, bunları sosyal medya hesaplarından paylaşarak insanları aşırı sağa karşı uyarıyor.
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