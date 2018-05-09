Türk şirketine Kraliçe ödülü
İngiltere’nin en prestijli iş dünyası ödülü olarak kabul edilen ‘Kraliçe Ödülü’ne bu yıl, Tür şirketi Netsparker de layık görüldü. Ödül kazananlar için 28 Haziran’da yapılacak Kraliyet Resepsiyonu’na Netparker yetkilileri de katılacak.
LONDRA’da web uygulama güvenliği endüstrisinde lider bir oyuncu olan Netsparker Ltd., ‘Uluslararası Ticaret 2018’ kategorisinde Kraliçe ödülüne layık görüldü. İngiliz Kraliyet Ailesi’nin yaşadığı Buchingham Saray’da, Türk şirketine İngiltere’nin en prestijli ticari ödüllerinden biri olan The Queen’s Award, 28 Haziran’da düzenlenecek törenle verilecek.
Ekonomi Bakan Yardıcısı Fatih Metin, Avrupa’da ‘Yılın Başarılı Türk Markası’ ödülünü, Ferruh Mavituna’ya vermişti.
Netsparker CEO’su Ferruh Mavituna, “Bir Kraliçe Ödülü ile tanınmak muazzam bir onur. Yaptığımız işten ve Birleşik Krallık’ta bulunan dünya çapındaki pek çok şirketten biri olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Bu harika haberin yanı sıra, Turn/ River Capital’ın en son 40 milyon dolar yatırımı ile Netsparker, 2018’e muazzam bir başlangıç yaptı” dedi.
Netsparker CEO’su Ferruh Mavituna, Londra’da geçtiğimiz cuma günü Avrupalı Türk Markalar Birliği’nin düzenlediği ödül töreninde, Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım tarafından , Avrupa’da “Yılın Başarılı Türk Markası Ödülü” plaketi ile ödüllendirilmişti.
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