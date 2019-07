EC BOXİNG Türk profesyonel boksunun dünyadaki temsilcisi Kuruluşu henüz dokuz yılını tamamlamadan dünya çapında dev başarılara imza atan Türk boks kulübü, dünyanın çeşitli ülkelerinde 45 boks galası düzenledi. 6 dünya şampiyonluğu, 17 Avrupa şampiyonluğu, 22 dünya kıtalar arası şampiyonluk ve sayısız kez farklı şampiyonlukları kazanırken, üç kez üst üste Almanya’nın en iyi boks kulübü seçildi. Türk boksörleri de dünya ringleriyle tanıştırdı.



2010 Yılında eski sporcu ve iş adamı Erol Ceylan, tarafından kurulan EC BOXİNG dokuz yıl içerisinde dünyanın zirvesine tırmanarak 6 dünya şampiyonluğu, 22 Dünya Kıtalar Arası şampiyonluğu, 17 kez Avrupa Şampiyonluğu ve çok sayıda değişik şampiyonluklara imza atarak, Türk boksunun gururu oldu. Kurulduğu günden bu yana 45 kez dünya çapında dev organizasyona imza atarak dünyanın dev boksörlerini ringlere çıkardı. Şu an için bünyesinde yirminin üzerinde şampiyon boksör bulunurken, bugüne kadar birçok dünya starı da EC BOXİNG formasıyla ringlerde fırtınalar estirdi. Dünyadaki çok sayıda boksör ise, EC BOXİNG forması altında ringlere çıkabilmek için birbiriyle yarışıyorlar. Düzenlediği galalar tüm dünya televizyonları tarafından canlı olarak yayımlanıyor. Almanya’nın yanı sıra İsveç, Amerika, İngiltere, Bulgaristan ve birçok ülkede partnerleriyle birlikte dev boks galalarına imza attı. Dünyanın zirvesindeki tüm boksör ve yöneticileriyle çok samimi ilişkileri bulanan Erol Ceylan, kısa sürede sevilerek tek telefon ile dünyadaki tüm boks otoritelerine ulaşabilecek güce erişti. Son üç yıldan beridir üst üste Almanya Boks Federasyonu tarafından en iyi boks kulübü seçilen EC BOXİNG olurken, yönetim kurulu başkanı Erol Ceylan’da en iyi promotör olarak ödülleri topluyor. Hedefinin ülkemizdeki boksörleri dünyaya tanıtmak olduğunu vurgulayan başarılı iş ve spor adamı Erol Ceylan, ‘Şu an bu amaçla İstanbul Levent’te EC BOXİNG’in temsilciliğini açmaya hazırlanıyoruz. 25 Ekimde İstanbul Volkswagen arenada dev bir boks galası düzenleyerek, açılışımızı da yapmış olacağız. Bu galamıza şimdiye kadar izleyicilerimizin televizyondan gördükleri dünya starlarını getirerek bizzat görmelerini sağlayacağız’ dedi. İstanbul ofisinin iç dizaynı ve tüm planlamalarını ise eşi model ve dizayner olan Alexander Ceylan yapıyor. Kulüp dünya çapında boksörleri çatısı altına toplarken, bunlar arasında Fırat Arslan, Fatih Keleş, Ali Eren Demirezen ve Hüseyin Cinkara’da bulunuyor. Ayrıca Almanların dünya şampiyonu Sebastian Formella, yine dünya şampiyonlarından Karo Murat, Igor Michalkin ve Sven Fornling gibi dört dünya şampiyonu da kulüp forması altında dünyaya meydan okuyor. BÜLENT BAŞER

Boksör olarak milli takımımıza hizmet ettikten sonra, rahmetli Sinan Şamil Sam’ın profesyonel boksa başlamasıyla birlikte ekibinde yer aldı. Dünyanın en iyi antrenörlerinden Fritz Sdunek, Uli Wegner ile Kübalı ve Rus antrenörlerden dersler alarak şu an için dünyanın sayılı antrenörleri arasına girmeyi başardı. Başer, bugüne kadar çok sayıda dünya şampiyonu yetiştirirken, altı kez de dünya şampiyonu Klitschko kardeşlerin karşısına boksör çıkararak köşesinde yer aldı. FIRAT ARSLAN

Türk profesyonel boksunun ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan… Kulüp boksörlerinden Fırat Arslan; Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu olma özelliğini taşıyor. Sporcumuzun tarihi inanılmaz başarılarla dolu yazmaya kalksak romanlara sığmaz. Sekiz kez dünya şampiyonluğu, Avrupa, dünya kıtalar arası, Almanya ve bir boksörün kazanabileceği tüm şampiyonlukları defalarca kazanarak, dünya boks tarihine ismini altın harflerle yazmış efsane bir isim. FATİH KELEŞ

Amatör boksta ülkemizi büyük bir başarıyla temsil etmiş olan sporcumuz, ülkemiz adına Olimpiyatlarda mücadele verdikten sonra, profesyonel boksa geçmeye karar verdi ve dünya devleri arasında yer alan EC BOXİNG ile sözleşme imzalayarak kulübün sarı-siyahlı forması altında ringlere çıkmaya başladı. Kısa sürede dünya listelerinde en üst sıralara yükselen sporcumuz, 2017 yılında Almanya’da Avrupa şampiyonluk kemerini kazanmayı başardı. Bu kemeri dört kez üst üste kazanan boksörümüz, geçtiğimiz aylarda Avustralya’da dev bir karşılaşmaya çıktı. Muhteşem bir mücadele vermesine rağmen profesyonel kariyerinde çıktığı 14 karşılaşmadaki tek yenilgisini aldı.



ALİ EREN DEMİREZEN

Ağır sıkletteki temsilcimiz Ali Eren Demirezen, kısa sürede büyük işler başardı Amatör boksta büyük başarılar imza atarak, ülkemizi temsil eden Ali Eren Demirezen’de yine Olimpiyatlara katıldıktan sonra profesyonel boksa geçerken, o da EC BOXİNG’in sarı-siyahlı forması altında ringlere çıkarak tarih yazmaya başladı. Ali 2018 yılında Avrupa Şampiyonluğunu kazanırken bu kemerini üç kez üst üste koruyarak büyük bir başarıya imza attı. Bugüne kadar çıktığı 12 maçın sadece birinde yenilgiye uğradı onu da Amerika’da dünya devi boksör Efe Ajagba karşısında tartışmalı bir karar sonucu aldı.



HÜSEYİN CİNKARA

Türk profesyonel boksunun gelecek vadeden başarılı isimlerinden olan Hüseyin Cinkara, bugüne kadar yapmış olduğu 12 maçın hepsini kazanırken, 10’unu nakavt ile sonlandırmış. Amatör boks yaşantısı sırasında Almanya birinci ve ikinci liginde büyük başarılara imza atan sporcumuzun çok sayıda şampiyonlukları bulunuyor. Şu an uluslar arası Almanya şampiyonluk kemerinin sahibi olan sporcumuz önümüzdeki dönemde dünyanın zirvesindeki bir şampiyonluk için çalışmalarını sürdürüyor. Ülkemizdeki en başarılı profesyonel dövüş sporları yazarı ve fotoğrafçısı Vedat Alyaz, ise basın danışmanlığını yürütüyor.