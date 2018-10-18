Türk Prof. anlatıyor: 10 adımda kanser nasıl yenilir
‘Kanseri Yen’ adlı kitabı en çok satanlar listesine giren, kanser araştırmalarında dünya çapında üne sahip Türk doktor Prof. Mustafa Camgöz, kanseri önleme ve yenmenin yollarını anlatacak.
LONDRA merkezli sivil toplum kurumlarından Turkish Forum UK (TFUK), Prof. Mustafa Camgöz’ün kanseri önleme ve yenmenin yollarını anlatacağı bir konferans düzenliyor.
TFUK’tan bu konuda yapılan açıklamada Prof. Camgöz, 22 Kasım Perşembe günü Kensington Hilton otelinde düzenlenecek yemekli toplantıda kanser araştırmaları ve tedavisinde gelinen son aşama ile hastalığın tedavisinde neler yapılabileceğini anlatacak.
EN ÇOK SATANLAR LİSTESİNDE
Imperial College’da Kanser Araştırmaları Kürsüsü Başkanlığı yapan Prof. Mustafa Camgöz, bu toplantıda ayrıca Amazon’un en fazla satan kitaplar listesinde yer alan “Beat Cancer” (Kanseri Yen) adlı kitabını da okurları için imzalayacak. İngilizce ve Türkçe yayınlanan kitapta, kanserin üstesinden gelmenin yollarını 10 bölüm halinde anlatılıyor.
Kitabın yalnızca kanser hastaları için değil, bu hastalıktan korunmak isteyenler için de vazgeçilmez bir kaynak olduğu belirtiliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle