Türk popçular konsere geliyor
Londra, mayıs ayında Türkiye’nin ünlü pop yıldızları Ziyent Sali, Sıla ve İrem Derici’yi ağırlayacak.
İlk konseri pop müziğinin başarılı isimlerinden olan Ziynet Sali, 6 Mayıs Pazar akşamı O2 Forum Kentish Town’da gerçekleştirilecek. Londralı organizatörlüğünde Ziynet Sali, çocukluğunu geçirdiği İngiltere’de ‘ilk’ kez sevenleriyle bir araya gelecek.
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Sıla da 17 Mayıs Perşembe akşamı Greenwich bölgesindeki Indigo O2’de, konser verecek. Pop müziğinin en güçlü ve en güzel seslerinden Sıla’nın programına özellikle gençlerin ilgi göstereceği tahmin ediliyor.
Ünlü sanatçı İrem Derici ise özel ekibiyle 20 Mayıs Pazar gecesi Indigo O2’de ilk kez konser verecek. Londra organizatörü Serhat Ahmet, “İlk kez Londra’da sahne alacak İrem Derici konserine herkesi bekleriz” dedi.
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