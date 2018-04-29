Türk politikacılara yasak kararı demokrasiye aykırı
UETD Genel Sekreteri Bülent Bilgi, 24 Haziran genel seçimlerine yönelik kampanya yapacak Türk politikacılara Almanya, Avusturya ve Hollanda’nın getirdiği yasak kararının, demokrasiyle bağdaşmadığını söyledi.
Köln’deki UETD Genel Merkezi’nde bir açıklama yapan Bülend Bilgi, şöyle dedi: “Dinamik bir dünyada yaşıyoruz, sürekli yeni gelişmeler oluyor. Bu gelişmeler ışığında seçimlerin öne çekilmesini olumlu buluyoruz. Özellikle Doğu Akdeniz’de, Suriye’de yaşanan sıkıntılar göz önünde bulundurulduğunda seçimin öne alınması isabetli. Türkiye’den gelen siyasetçilerin Avrupa’da vatandaşlarıyla birlikte bir araya gelmeleri, kendi projelerini ve düşüncelerini vatandaşlarımıza aktarmasının engellenmesini doğru bulmuyoruz. Bu süreç demokrasi için önemli. Siyasetçilerin seçmene kendilerini anlatması demokrasinin temel taşlarından bir tanesidir. Demokrasinin getirdiği hakkı maalesef Avusturya, Hollanda ve Almanya gibi ülkeler Türk vatandaşlarının elinden alıyor. Yasak kararı demokrasiyle bağdaşmamakta.”
‘HAVA NİSPETEN YUMUŞAMIŞTI’
“Biz UETD olarak ilişkilerin normalleşmesi için sürekli çalışma yapıyoruz. Nitekim hava nispeten yumuşamıştı. Erken seçim kararı Avrupa’da biraz endişeyle karşılandı. YSK’nın açıkladığı gibi 7-18 Haziran tarihlerinde Almanya’da kurulacak sandıklarda oy kullanırken Avrupalı seçmenlere bilinçli hareket edilmesini önermek isterim. Olay sadece belirli tarihler arasında sandığa gidip oy kullanmak değildir. Ciddi bir gelecek ve Türkiye’nin beka meselesidir. Seçmenlerimizin hem Türkiye’de, hem de Avrupa da kime, niye oy vereceğini çok iyi bilmesi gerekiyor. Bu seçimlerde Türkiye’nin geleceğinin yeniden şekilleneceği aşikar. İnsanlarımız bilgilenip, gelişmeleri de görüp ona göre oy vereceğini tahmin ediyoruz.”
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