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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe
26.04.2018 - 09:51, Son Güncelleme:

‘Türk politikacılara miting yasağı yanlış’

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‘Türk politikacılara miting yasağı yanlış’

Almanya Türk Toplumu (TGD) Derneği Başkanı Gökay Sofuoğlu, 24 Haziran seçimleri öncesinde Türk siyasetçilerin Almanya’da seçim kampanyası yürütemeyecek olmasını eleştirdi.

TGD Derneği Başkanı Gökay Sofuoğlu, Türkiye’de 24 Haziran’da yapılacak erken seçimler öncesince Türk siyasetçilerin Almanya’da seçim kampanyası kapsamında konuşma yapamamasını eleştirdi. Sofuoğlu, Alman Mitteldeutschen Zeitung’a verdiği demeçte, “Türk siyasilerin Almanya’da miting yapamamalarını yanlış ve bütün bu tartışmaları gereksiz buluyorum” dedi.
“Unutmayalım ki biz demokrasi ortamında yaşıyoruz ve ifade özgürlüğü de en büyük kuraldır” diyen Sofuoğlu, demokrasi kavramı içerisinde yapılan bildirilerin uygun bir biçimde protesto edilebilmesinin de yer aldığını hatırlattı.
Ancak Sofuoğlu ülkeler arasında bir gerginlik beklemediğini, bunun en önemli sebebinin de 16 Mayıs’ta başlayacak Ramazan ayı olduğunu ifade etti.

GEÇEN YIL KRİZ ÇIKMIŞTI
Türkiye’de geçen yıl yapılan anayasa değişikliği referandumu öncesinde Türkiye, başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesiyle seçim kampanyası yürütme konusunda kriz yaşamıştı.
Türk bakanların Almanya’da katılacakları seçim etkinlikleri yerel yönetimlerin kararı ile iptal edilmişti ve Alman hükümeti Haziran 2017’de aldığı kararla Avrupa Birliği dışında bir ülkede yapılacak seçimlerden üç ay öncesindeki dönemde, yabancı siyasetçilerin Almanya’da seçim kampanyası yürütmesini yasaklamıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın erken seçimler öncesinde Avrupa’da Türk vatandaşlarına hitaben bir konuşma yapacağını hafta sonunda açıklamasına Pazartesi günü cevap veren Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yabancı siyasilerin Almanya’da seçim kampanyası yürütmesine izin verilmeyeceğini tekrarlamıştı.

İKİ TARAFA DA İTİDAL ÇAĞRISI
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 29 Mayıs’ta Solingen saldırısının 25’inci yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek törende konuşma yapacak olmasını Alman Rheinischen Post gazetesine değerlendiren Sofuoğlu, Almanya ile Türkiye’ye itidal çağrısında bulundu.
Sofuoğlu, etkinliğin ana ekseninin hayatını kaybeden kişilere saygı ile aşırı sağcılara karşı yürütülen mücadelenin olması gerektiğini ifade ederek, “Her iki taraf, Alman ve Türk yönetimleri, Solingen’deki anmayı siyasi olarak suistimal etmemeleri konusunda dikkatli olmalılar” dedi.
25 yıl önce aşırı sağcılar tarafından Solingen’de kundaklanan binada yaşamını yitiren beş kişinin anılacağı etkinliğe Çavuşoğlu’nun katılacak olması Almanya’da tartışma yaratmıştı. Dışişleri Bakanı Maas, Çavuşoğlu’nun etkinlikte planlanan konuşmasını ‘seçim etkinliği’ olarak değerlendirmemişti.

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