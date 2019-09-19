Türk modacıdan doğa temalı koleksiyon
Daha önce eski Türk perdelerinden diktiği kıyafetlerle İngiltere’de ödül kazanan modacı Tuncer Tonun, bu defa doğa temalı koleksiyonuyla Londra’da dikkatleri üzerine çekti.
TUNCER Tonun, Londra Moda Haftası kapsamında düzenlenen Fashions Finest moda gösterisinde The Birth of The Goddness (Tanrıçanın Doğumu) koleksiyonuyla büyük beğeni topladı. Londra’daki Congress Centre’da düzenlenen defilede, genç modacı yeşil ve toprak tonlarının hakim olduğu bir koleksiyon hazırladı.
Tonun, 11 parça kıyafetin sergilendiği koleksiyonunda burçak başakları ve kuru ağaçlar kullandı. Müzik olarak doğadaki su ve kuş seslerinin kullanıldığı defilede, Ney ezgileri de dikkati çekti. Genç modacı, modellerin başlarındaki sarıklar ile de Mevlana esintilerini yaşatmak istediğini ifade etti.
Kıyafetleri tasarlarken Amazon’daki yangınların devam ettiğini ve bunun kendisini çok etkilediğini belirten Tonun, tasarımlarını çizerken kadın ve doğadan esinlendiğini söyledi.
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