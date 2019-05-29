Türk mezarlığına saldırı: Mezar taşlarını kırıp, boyalarla zarar verdiler
Yunanistan’ın Dedeağaç bölgesindeki Türk mezarları saldırıya uğradı. Mezar taşlarını kıran saldırganlar, sprey boya mezarların üzerine aşırı sağcı Altın Şafak Partisi’nin amblemlerini çizip ‘Yunanistan Yunanlara aittir’ yazılı bildiriler bıraktı.
YUNANİSTAN’ın Dedeağaç kentindeki Türk mezarlığına giden bölgede yaşayan Türkler, mezarların saldırıya uğradığını görünce polise haber verdi.
Ülkede bulunan aşırı sağcı Altın Şafak Partisi sempatizanlarının gerçekleştirdiği belirtilen saldırıda bazı mezarların taşları kırıldı, bazı mezarların üzerlerine de sprey boyayla partinin amblemi çizildi.
Saldırganlar mezarlığa, ‘Yunanistan, Yunanlara aittir’ yazılı bildiriler de bıraktı. Polis saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.
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