Türk meclis üyesinin hedefi belediye başkanlığı
Belçika’nın Beringen Belediye Meclisi Üyesi Abdulkadir Yılmaz, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Teki’i ziyaret etti.
BELÇİKA’da yapılan belediye seçimlerinde Sosyal Demokrasi Partisi’nden (SPA) Belediye Meclisi üyesi seçilen Karadeniz Ereğli kökenli Abdulkadir Yılmaz, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ile bir süre sohbet ederek, Belçika’daki seçim sistemi ve belediyelerin çalışma sistemiyle ilgili bilgiler verdi.
Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin de Abdulkadir Yılmaz’ın bir Türk ve Karadeniz Ereğlili olarak Belçika’da belediye meclisi üyesi seçilmesinden büyük bir gurur duyduklarını söyledi. Tekin, “Abdulkadir kardeşimiz de daha 23 yaşında Belçika’da belediye meclisi üyesi seçilmeyi başarmış. Kendisini tebrik ediyorum ve en kısa sürede milletvekili olarak da kendisini görmek istiyorum” dedi.
‘16 YAŞINDA SİYASETE GİRDİM’
Abdulkadir Yılmaz ise Beringen’de 35 belediye meclisi üyesi bulunduğunu ve bunlardan 5’inin Türkiye kökenli olduğunu belirterek, “16 yaşında siyasete atıldım. Önce gençlik kollarında görev yaptım, şimdi belediye meclisine seçildim. Hedeflerim arasında belediye başkanlığı da var” diye konuştu.
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