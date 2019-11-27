‘Türk mahallesi’nden ırkçılara böyle seslendi: ‘Kapatın çenenizi’

TÜRKİYEMSPOR’un, ‘Türk mahallesi’ olarak bilinen Kreuzberg’deki antrenman sahasında kızlı erkekli minik futbolcularla buluşan Keller, Widmann-Mauz, Cacau ve Matur, ırkçılığa karşı mesaj verdi. Türkiyemspor’u 15 yıl önce de ziyaret ettiğini ve yakından tanıdğını belirten DFB Başkanı Keller, şunları söyledi:

“Türkiyem uyuma yönelik başarılı çalışamlar yapan bir kulüp. 2007’de ‘DFB Uyum Ödülü’ kazandı. Almanya’da yılda 1 milyon 500 bin maç oynanıyor. Son dönemlerde şiddet olayları arttı. Az da olsa ırkçılık da var. Ancak her bir ırkçı olay bize göre çok fazla. Irkçılara buradan diyorum ki, ‘Kapatın çenenizi.’ Türkiyemspor yaptığı çalışmalarla ırkçılığa ve ayrımcılığa en güzel cevabı veriyor.”





Bir gazetecinin Münih Türkgücü’nün isminin sorun edildiğini ve bu konuda ne düşündüğünü sorduğu Keller, “İsimde hiçbir sorun görmüyorum” dedi.





‘HEPİMİZ ALMANYA’YIZ’

Bakan Widmann Mauz ise farklı köken, görünüm, inanç ve isimli herkesin futbol sahasında eşit oludğunu söyledi: “Burada çocukların gözlerinde futbolu ne kadar sevdiklerini görüyorum. Sahada herkes eşit. Bu eşitlik toplum için güzel bir örnek. Her birimiz farklı farklıyız. Ancak hepimiz Almanya’yız.”

Cacau, toplumun önüne olumsuzluklar yerine olumlu örneklerin getirilmesinin doğru olduğunu söylerken, Matur, Türkiyemspor’un 1978 yılından beri küçükten büyüğe herkese futbol oynama olanağı sunduğunu belirtti. Matur, “Kızlı-erkekli 400 kişi bu kulüpte aktif olarak spor hayatını sürdürüyor. Kulübün maalesef sadece bir sahası var” dedi. Basın toplantısından sonra Keller, Widmann Mauz, Cacau ve Matur Türkiyemsporlu minik futbolcularla fotoğraf çektirdi. Cacau da kısa bir süre minik sporcularla paslaştı.





Türkiyemspor yöneticileri Murat Doğan ve Ecevit Özman ise Keller, Widmann-Mauz ve Cacau’ya birer Türkiyemspor forması hediye etti.