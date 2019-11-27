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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: Berlin, dpa
27.11.2019 - 20:35, Son Güncelleme:

‘Türk mahallesi’nden ırkçılara böyle seslendi: ‘Kapatın çenenizi’

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‘Türk mahallesi’nden ırkçılara böyle seslendi: ‘Kapatın çenenizi’

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Fritz Keller, Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann Mauz, DFB Uyum Danışmanı Cacau ve Berlin Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Matur, Türkiyemspor’u ziyaret etti.

TÜRKİYEMSPOR’un, ‘Türk mahallesi’ olarak bilinen Kreuzberg’deki antrenman sahasında kızlı erkekli minik futbolcularla buluşan Keller, Widmann-Mauz, Cacau ve Matur, ırkçılığa karşı mesaj verdi. Türkiyemspor’u 15 yıl önce de ziyaret ettiğini ve yakından tanıdğını belirten DFB Başkanı Keller, şunları söyledi:

‘Türk mahallesi’nden ırkçılara böyle seslendi: ‘Kapatın çenenizi’

“Türkiyem uyuma yönelik başarılı çalışamlar yapan bir kulüp. 2007’de ‘DFB Uyum Ödülü’ kazandı. Almanya’da yılda 1 milyon 500 bin maç oynanıyor. Son dönemlerde şiddet olayları arttı. Az da olsa ırkçılık da var. Ancak her bir ırkçı olay bize göre çok fazla. Irkçılara buradan diyorum ki, ‘Kapatın çenenizi.’ Türkiyemspor yaptığı çalışmalarla ırkçılığa ve ayrımcılığa en güzel cevabı veriyor.”

‘Türk mahallesi’nden ırkçılara böyle seslendi: ‘Kapatın çenenizi’


Bir gazetecinin Münih Türkgücü’nün isminin sorun edildiğini ve bu konuda ne düşündüğünü sorduğu Keller, “İsimde hiçbir sorun görmüyorum” dedi.

‘Türk mahallesi’nden ırkçılara böyle seslendi: ‘Kapatın çenenizi’

‘HEPİMİZ ALMANYA’YIZ’
Bakan Widmann Mauz ise farklı köken, görünüm, inanç ve isimli herkesin futbol sahasında eşit oludğunu söyledi: “Burada çocukların gözlerinde futbolu ne kadar sevdiklerini görüyorum. Sahada herkes eşit. Bu eşitlik toplum için güzel bir örnek. Her birimiz farklı farklıyız. Ancak hepimiz Almanya’yız.”
Cacau, toplumun önüne olumsuzluklar yerine olumlu örneklerin getirilmesinin doğru olduğunu söylerken, Matur, Türkiyemspor’un 1978 yılından beri küçükten büyüğe herkese futbol oynama olanağı sunduğunu belirtti. Matur, “Kızlı-erkekli 400 kişi bu kulüpte aktif olarak spor hayatını sürdürüyor. Kulübün maalesef sadece bir sahası var” dedi. Basın toplantısından sonra Keller, Widmann Mauz, Cacau ve Matur Türkiyemsporlu minik futbolcularla fotoğraf çektirdi. Cacau da kısa bir süre minik sporcularla paslaştı.

‘Türk mahallesi’nden ırkçılara böyle seslendi: ‘Kapatın çenenizi’


Türkiyemspor yöneticileri Murat Doğan ve Ecevit Özman ise Keller, Widmann-Mauz ve Cacau’ya birer Türkiyemspor forması hediye etti.

‘Türk mahallesi’nden ırkçılara böyle seslendi: ‘Kapatın çenenizi’

‘Türk mahallesi’nden ırkçılara böyle seslendi: ‘Kapatın çenenizi’

 

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