Türk lokantasında Başbakan posteri
14 Ekim’de yapılacak seçimlerin hazırlıklarının sürdüğü Almanya’nın Bavyera Eyaletindeki Türk lokantası Mevlana’nın duvarına Başbakan Markus Soder’in seçim afişi yapıştırıldı. Söder’i desteklediğini belirten lokantanın sahibi Ahmet Can, Söder’in başbakan olmasının hemen ardından kebap ve ayran istediğini söyledi.
ALMANYA’nın Bavyera eyaletinde 14 Ekim Pazar günü yapılacak parlamento seçimlerinin hazırlıkları son sürat devamediyor. Adaylar seçim çalışmalarını daha da hızlandırdı. CSU’lu Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder hayranı olan, ‘Bavyera Üstün Hizmet Madalyalı’ İşadamı Ahmet Can da Mevlana adlı lokantasının duvarına Markus Söder’in büyük boy bir posterini astı.
KEBAP VE AYRAN
Markus Söder’in çok mütevazi bir insan olduğunu, uzun zamandır da lokantasında halkla iç içe yemekler yediğini belirten Ahmet Can, “Hatta başbakan olduktan hemen bir gün sonra çok sevdiği kebapla birlikte ayran istedi” dedi. CSU’lu politikacı İsmail Akpınar ile poster önünde poz veren Ahmet Can, seçimde CSU’yu destekleyeceğini söyledi.
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