Türk kulübüne ‘selam’ soruşturması
Son günlerde özellikle Almanya ve Avrupa basını olmak üzere dünya gündemine oturan Türk milli takımımının gol sevinci sonrası verdiği asker selamının yankıları sürüyor. Almanya’da eyalet futbol federasyonları özellikle Türklerin başkanı olduğu külüpleri uyarırken Bavyera Futbol Federasyonu, A Klasse’de mücadeye eden Türkspor Mainburg ve 8 futbolcusundan asker selamı savunması istedi.
ALMANYA’da 5 ay önce kurulan başkanlığını Yüksel Kılık’ın yaptığı A Klasse grubunda şampiyonluğun en büyük adayı Türkspor Mainburg, geçen hafta lig maçında sevinç gösterisi olarak Türk milli takımın oyuncuları gibi asker selamı vermiş ve Almanya’da büyük yankı uyandırmıştı. Bazı Alman gazeteleri olayı eleştirerek spor dışı davranış olarak yorumlamıştı. Basının yanı sıra sosyal medyaya da yansıyan asker selamı veren 8 Türk oyuncu ülke genelinde büyük olay oldu.
BELEDİYE BAŞKANI MAKAMINA ÇAĞIRDI
Önceki gün Türkspor Mainburg’a Bavyera Futbol Federasyonu hukuk bürosundan bir email gönderildi. Kulüpten asker selamının ‘sportif dışı ve saha disiplinine aykırı’ olduğu gerekçesiyle 25 Ekim’e kadar oyuncular da dahil olmak üzere savunma istendi.
Bu olaydan sonra Mainburg Belediye Başkanı Josef Reiser de kulüp başkanını arayarak olayla ilgili makamına çağırdı.
Türkspor Mainburg Başkanı Yüksel Kılık ve yöneticiler, belediye başkanı ile makamında bir araya geldi. Kılık, oyuncuların hiç bir şekilde centilmenlik dışı, siyasi yada politik bir amaçlarının olmadığını bunun sadece milli bir duygunun dışa vurumu olduğunu anlattıklarını belirterek “Belediye başkanı anlayışla karşıladı. Her hangi bir yaptırımın olmayacağını söyledi. Biz de teşekkür ettik” dedi.
SAVUNMA YAPACAĞIZ
Kılık daha sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bizden savunma isteyen Bavyera Futbol Federasyonu’na savunma yapacağımızı ve selamın hiç bir siyasi ya da politik görüş içermediğini belirttim. Şimde hukuk bürosunun tavrını bekliyoruz” dedi.
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