Türk kulübüne ‘selam’ soruşturması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriTürk kulübüne ‘selam’ soruşturması
GeriAvrupa Türk kulübüne ‘selam’ soruşturması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Orhan GEDİK/ Münih
21.10.2019 - 15:02, Son Güncelleme:

Türk kulübüne ‘selam’ soruşturması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türk kulübüne ‘selam’ soruşturması

Son günlerde özellikle Almanya ve Avrupa basını olmak üzere dünya gündemine oturan Türk milli takımımının gol sevinci sonrası verdiği asker selamının yankıları sürüyor. Almanya’da eyalet futbol federasyonları özellikle Türklerin başkanı olduğu külüpleri uyarırken Bavyera Futbol Federasyonu, A Klasse’de mücadeye eden Türkspor Mainburg ve 8 futbolcusundan asker selamı savunması istedi.

ALMANYA’da 5 ay önce kurulan başkanlığını Yüksel Kılık’ın yaptığı A Klasse grubunda şampiyonluğun en büyük adayı Türkspor Mainburg, geçen hafta lig maçında sevinç gösterisi olarak Türk milli takımın oyuncuları gibi asker selamı vermiş ve Almanya’da büyük yankı uyandırmıştı. Bazı Alman gazeteleri olayı eleştirerek spor dışı davranış olarak yorumlamıştı. Basının yanı sıra sosyal medyaya da yansıyan asker selamı veren 8 Türk oyuncu ülke genelinde büyük olay oldu.

Türk kulübüne ‘selam’ soruşturması
BELEDİYE BAŞKANI MAKAMINA ÇAĞIRDI
Önceki gün Türkspor Mainburg’a Bavyera Futbol Federasyonu hukuk bürosundan bir email gönderildi. Kulüpten asker selamının ‘sportif dışı ve saha disiplinine aykırı’ olduğu gerekçesiyle 25 Ekim’e kadar oyuncular da dahil olmak üzere savunma istendi.
Bu olaydan sonra Mainburg Belediye Başkanı Josef Reiser de kulüp başkanını arayarak olayla ilgili makamına çağırdı.
Türkspor Mainburg Başkanı Yüksel Kılık ve yöneticiler, belediye başkanı ile makamında bir araya geldi. Kılık, oyuncuların hiç bir şekilde centilmenlik dışı, siyasi yada politik bir amaçlarının olmadığını bunun sadece milli bir duygunun dışa vurumu olduğunu anlattıklarını belirterek “Belediye başkanı anlayışla karşıladı. Her hangi bir yaptırımın olmayacağını söyledi. Biz de teşekkür ettik” dedi.

Türk kulübüne ‘selam’ soruşturması
SAVUNMA YAPACAĞIZ
Kılık daha sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bizden savunma isteyen Bavyera Futbol Federasyonu’na savunma yapacağımızı ve selamın hiç bir siyasi ya da politik görüş içermediğini belirttim. Şimde hukuk bürosunun tavrını bekliyoruz” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Türk kulübüne ‘selam’ soruşturması
Müzik, aslında çok siyasi bir sistemdir
Almanya’da asker selamı krizi büyüyor: Federasyon kulüpleri ağır ceza ile uyardı
Almanya’da başbakan adayına ölüm tehdidi: Seçimden çekil, yoksa öldürürüz