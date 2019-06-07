Türk kuaföre Londra’da ödül
İngiltere’nin başkenti Londra’da yapılan dünyanın en köklü kuaförlük yarışmasına Türkiye’den katılan tek kuaför Adem Oygur, saç tasarımı dalında ödül kazandı.
DÜNYANIN en köklü kuaförlük yarışmalarından L’Oreal Professionnel Style & Color Trophy ödüllerinin bu yıl 65’incisi düzenlendi. Londra’daki Battersea Park’ta düzenlenen ödül törenine dünyanın önde gelen stilist kuaförleri katıldı.
Türkiye’den sadece Errol Douglas Artistik Direktörü Adem Oygur’un katıldığı yarışmada birbirinden başarılı saç modelleri jüri tarafından değerlendirildikten sonra ödüllendirildi. Afro Total Look alanında 200 Artistik Direktör arasından Oygur’un saç tasarımı ödüle layık görüldü. Oygur, “Çok mutluyum. Bu ödülü almak için çok emek harcadık” dedi.
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