Türk kiracının hukuk zaferi

SÖZ konusu dava Münih 1. Eyalet Mahkemesi’nde görüldü. Ev sahibi, 41 yaşındaki kiracı Sühel Seylan’a karşı ‘ihtiyaçtan’ taliye davası açtı. “Yeğenimin sınava hazırlanacak. Evi tahliye et. Eve bizim ihtiyacımız var” gerekçesiyle evi boşaltmasını istedi. Ancak kiracıyı haklı bulun mahkeme, ev sahibinin talebini reddetti. Mahkemenin yerinde bir karar aldığını belirten Sühel Seylan’ın avukatı Lisa Matuschek, Hürriyet’e konuştu: “Davacı ve yeğeninin mahkemede gösterdikleri gerekçeleri hâkim inandırıcı bulmadı. Davacı, binasında köklü bir tadilat yapacağını da gerekçeler arasında saydı. Hâkim, ‘Yeğeninin sınavı olması süreklilik arz eden bir ihtiyacı göstermez’ gerekçesiyle ihtiyaçtan açılan davayı reddetti. Bizce doğru ve yerinde bir karar.”

YÜZDE 80 ZAM İSTEMİŞ

Münih’te oğluyla birlikte yaşayan 41 yaşındaki Sühel Seylan, ev sahibinin kendisine yönelik daha önce de tahliye davası açtığını söyledi. Ev sahibi ile aralarında kira artışı konusunda anlaşmazlık çıkınca üyesi olduğu Münih DMB Kiracılar Derneği’ne başvurduğunu belirten Seylan, şunları söyledi: “Ev sahibi daha önce de annesinin ihtiyacını gerekçe göstererek tahliye davası açmıştı. Annesi ölünce dava düştü. Bu kez yeğenini gerekçe gösterdi. Ama asıl hedefi bizleri çıkartıp yüksek fiyata kiraya vermek. Bizden yüzde 80 oranında kira artışı talep etti. Bu talebi kabul etmeyince de kabul edilemez gerekçeler gösterdi. Diğer kiracılara da davalar açtı. Bir kiracı da fazla uğraşmamak için evi tahliye etti. Davayı kazandığımız ve evimizi boşaltmak zorunda kalmadığımız için çok mutluyum.”

‘ASIL HEDEFLERİ YÜKSEK KİRA’

Kiracılar Derneği Genel Sekreteri Volker Rastaetter de mahkeme kararından memnuniyet duyduklarını söyledi: “Bizim gözlemlerimize göre Münih’te bir süredir ev sahipleri ihtiyacı gerekçe göstererek tahliye yoluna başvuruyor. Ancak ihtiyaç göreceli bir durum. Görülen davada ihtiyaç gerekçesi gerçekten soru işaretiydi. Bu yüzden mahkemenin kiracı Sühel Seylan’ı haklı bulması ve gerekçeyi de inandırıcı bulmaması bizi sevindirdi. Asıl hedefleri evlerini yüksek fiyattan kiralamak.”