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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 24.01.2020 - 11:42,Son Güncelleme:/

Türk karşıtı Sarrazin, SPD’den ihraç edildi

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Türk karşıtı Sarrazin, SPD’den ihraç edildi

Türk ve Müslüman karşıtı tezleriyle gündeme gelen Thilo Sarrazin, Sosyal Demokrat Parti’den (SPD) ihraç edildi.

SPD Berlin Eyalet Tahkim Kurulu ihraç kararına gerekçe olarak, Sarrazin’in partiye karşı tutum takındığını ve partiye zarar verdiğini gösterdi. Kurul, Berlin eski Maliye Senatörü Sarrazin’i ihraç etmek için toplanmış ancak üyelikten atacak gerekçeyi bulamamıştı. SPD üyeliği sona erdirilen Sarrazin, ‘Almanya Kendisini İmha Ediyor’ kitabıyla Türklere ve Müslümanlara yönelik ırkçı hakaretlerde bulunmuştu. Sarrazin’in yazdığı kitap satış rekoru kırmıştı. Partinin ihraç kararına tepki gösteren Sarrazin, SPD Federal Tahkim Kurulu’na itiraz edeceğini söyledi.

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