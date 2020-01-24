Türk karşıtı Sarrazin, SPD’den ihraç edildi

SPD Berlin Eyalet Tahkim Kurulu ihraç kararına gerekçe olarak, Sarrazin’in partiye karşı tutum takındığını ve partiye zarar verdiğini gösterdi. Kurul, Berlin eski Maliye Senatörü Sarrazin’i ihraç etmek için toplanmış ancak üyelikten atacak gerekçeyi bulamamıştı. SPD üyeliği sona erdirilen Sarrazin, ‘Almanya Kendisini İmha Ediyor’ kitabıyla Türklere ve Müslümanlara yönelik ırkçı hakaretlerde bulunmuştu. Sarrazin’in yazdığı kitap satış rekoru kırmıştı. Partinin ihraç kararına tepki gösteren Sarrazin, SPD Federal Tahkim Kurulu’na itiraz edeceğini söyledi.