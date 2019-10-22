Türk kahvesine saldıran terör örgütü yandaşları biber gazıyla durduruldu
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Herne kentinde, terör örgütü PKK/PYD yandaşları Türk kahvehanesine saldırdı. Biri ağır çok sayıda kişinin yaralandığı olayda polis biber gazı kullandı.
ALMANYA’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Herne kentinde akşam saatlerinde terör örgütü PKK/PYD yandaşları bir Türk kahvehanesinin önüne geldi. Yaklaşık 60 kişilik terör örgütü yandaşı, Türk gençlerine sözlü saldırıda bulundu. Daha sonra da ellerindeki sopalarla Türk gençlerine saldırdı. Çıkan olaylarda biri ağır olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi gönderilirken ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı, polis biber gazıyla saldırganları durdurdu.
TÜRKLER, İŞYERLERİ VE CAMİLERİN KORUNMASINI İSTİYOR
Polis, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından saldırganların tespit edilip, cezai işlem uygulanacağını duyurdu. Aynı yerde geçen günlerde de terör örgütü yandaşları bir kahvehane ile dükkana saldırmıştı. Polisin yeterli önlem alamadığını söyleyen Türkler, kendilerine ait iş yerleri ile camilerin korunmasını istedi.
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