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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
17.07.2018 - 18:04, Son Güncelleme:

Türk işyerine, NSU benzeri saldırı

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Türk işyerine, NSU benzeri saldırı

Almanya’nın Heilbronn kentinin Böckinger semtinde silahlı bir kişi, Türklere ait pastaneye girerek, Türk kadın tezgahtara kuru sıkı tabancayla altı el ateş etti. Irkçı terör örgütü NSU saldırılarını andıran olaydan sonra kaçan saldırganın kimliği kimliği belirlendi.

ALMANYA’nın Heilbronn kenti dün sabah Türkleri endişelendiren bir saldırıya sahne oldu. Saat 11.00’de elinde tabanca bulunan bir kişi, Alper Yıldırmaz’a ait ‘Stefans’ adlı fırına girdi ve tezgahta tek başına duran başörtülü Türk kadın çalışana altı el ateş etti. Neye uğradığını şaşıran kadın çalışan içeri kaçarken, saldırgan hızla dükkandan çıkarak kayıplara karıştı. 

Fırındaki güvenlik kamerası sayesinde polis, saldırganın kimliğini tespit etti. Polis, Hürriyet’e yaptığı açıklamada saldırganın henüz yakalanamadığını, ancak kimliğinin tespit edildiğini bildirdi. Heilbronn polisi, saldırganın 30 yaşında Polonyalı olduğunu söyledi.
Saldırganın elindeki tabancanın kuru sıkı olduğunu belirten polis, saldırının nedeni hakkında ellerinde henüz bilgi olmadığını kaydetti. Polis, “Saldırı yabancı ya da İslam düşmanlığı kaynaklı mı?” sorusuna, ‘saldırgan yakalanmadığı için saldırının nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapamayacakları’ yanıtını verdi.

‘IRKÇI SALDIRI OLABİLİR’
Pastanenin sahibi Alper Yıldırmaz’ın kardeşi Atilla Yıldırmaz, olayla ilgili olarak Anadolu Ajansı’na (AA) yaptığı açıklamada, saldırı esnasında iş yerinde olmadıklarını belirterek, “Polis bunun ırkçı bir saldırı olabileceğini söyledi. İş yerinin ismi ‘Stefans’ yani Alman ismi. Kasiyerimiz başörtülü olduğu için bir ırkçı tarafından bu saldırı yapılmış olabilir” dedi.

ALTI AY ÖNCE DE SOYULDU
Hiç kimseyle bir husumetleri bulunmadığını anlatan Atilla Yıldırmaz, altı ay önce dükkanda bir soygun gerçekleştiğini onun dışında başka bir olay olmadığını dile getirdi.
Almanya’dan ırkçı terör örgütü NSU davasının kararının üzerinden henüz bir hafta bile geçmeden böyle bir saldırının gerçekleşmesinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Yıldırmaz, konunun bir an önce aydınlatılmasını istedi.

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